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Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a nueve los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.430 fallecidos

El Ministerio mantiene que 14 españoles permanecen bajo los escombros de edificios derrumbados

Rescatistas trasladan un cuerpo, victima de los trremotos, este sábado en La Guaira (Venezuela).

Rescatistas trasladan un cuerpo, victima de los trremotos, este sábado en La Guaira (Venezuela). / Henry Chirinos / EFE

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A. Romero / O. González / J. Quintana

Al menos 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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