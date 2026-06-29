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Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos y a 150 los desaparecidos en los seísmos que dejan ya 1.450 fallecidos

El Ministerio mantiene que 12 españoles permanecen bajo los escombros de edificios derrumbados

Continúan los trabajos del ERICAM de la Comunidad de Madrid en la zona de La Guaira

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Javier Vendrell Camacho

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A. Romero / O. González / J. Quintana

Al menos 1.430 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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