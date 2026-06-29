Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos y a 150 los desaparecidos en los seísmos que dejan ya 1.450 fallecidos

Al menos 1.430 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

La Guaira recupera sus redes de electricidad, agua y vías La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este domingo de los avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto. "Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación", ha indicado la mandataria en un discurso grabado.

Sigue la búsqueda de vida Tras cuatro días de emergencia por los terremotos ocurridos en Venezuela, en La Guaira, el estado más afectado y vecino de Caracas, los rescatistas de Estados Unidos, Perú, El Salvador, Alemania y Suiza continúan, según constató EFE, sacando cadáveres, pero también a personas con vida.

EEUU envía cientos de militares y equipos a Venezuela para apoyar labores tras terremotos Estados Unidos reforzó este domingo su despliegue en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos que sacudieron el país caribeño, con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones. El Comando Sur de EE.UU. (Southcom, en inglés), informó en un comunicado que entre los efectivos desplegados figuran cerca de 100 integrantes de la fuerza aérea, especializados en gestión de aeródromos, para ayudar al Gobierno venezolano a ampliar de forma segura la llegada y salida de vuelos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea que sirve a Caracas, que sufrió fuertes daños tras los terremotos y está operando de manera parcial.

Machado asegura que "ha llegado el momento" de regresar a Venezuela tras los terremotos La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró este domingo que "ha llegado el momento" de regresar a su país tras los terremotos del pasado miércoles, por lo que "muy pronto" estará con su pueblo. "Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil", dijo la Premio Nobel de la Paz de 2025 desde el exilio, en una entrevista con la cadena Fox.

Venezuela informa del rescate de 33 personas con vida tras doble terremoto El Gobierno de Venezuela informó este domingo de que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales tras el terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y que afectó principalmente al estado La Guaira. En una nota de Prensa Presidencial, la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, dijo que el país se encuentra en un periodo crucial para el hallazgo de sobrevivientes, cuando ya se han cumplido cuatro días desde el terremoto.

Portugal eleva a 7 nacionales y 46 lusodescendientes los muertos por seísmos en Venezuela El Gobierno de Portugal informó este domingo de que entre los fallecidos por los terremotos que asolaron Venezuela esta semana hay 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de ellos ocho menores. Según una fuente del Ministerio portugués de Exteriores, 83 portugueses y lusodescendientes permanecen en paradero desconocido, de los cuales 46 son hombres y 37 son mujeres.

La esperanza por encontrar cuerpos con vida se desvanece tras 4 días de sismo en Venezuela

Chile busca acercamiento "de manera respetuosa" con Venezuela para mejorar las relaciones El subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, afirmó este domingo que ven una "oportunidad" para "aprovechar de manera respetuosa" de mejorar relaciones con Venezuela, tras el envío de ayuda al país caribeño debido a los terremotos ocurridos pasado el miércoles. La autoridad, que regresó a Santiago el sábado, encabezó una misión en Venezuela donde presentó ante políticos y militares venezolanos al equipo USAR de Bomberos de Chile, especializado en rescate urbano ante desastres, para contribuir en la búsqueda de personas atrapadas en los derrumbes ocasionados por los seísmos.

774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, explicó que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole". Asimismo, manifestó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas. Tambiéndijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.