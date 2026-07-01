Suben a 26 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela; hay 150 desaparecidos

El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.

Albares ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.

La reina ha deseado a los integrantes del equipo médico que les vaya "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables" y ha destacado la respuesta "efectiva" de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas.

Fuente: El Periódico