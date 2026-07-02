Desafío en la Gran Manzana
Dos personas suben sin permiso a la antena del Empire State Building y se prometen en matrimonio
Se trata de una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales afincada en Nueva York
EFE
Dos personas subieron el miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York sin permiso y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra para, posteriormente, prometerse en matrimonio. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés "cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz". Fueron detenidos y están bajo custodia de la policía de Nueva York.
Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo tras bajar de la antena de donde se colgaban y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer y se besan.
Las dos personas son Ivan 'Vanya' Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales, ambos afincados en Nueva York. La pareja ya protagonizó el documental llamado 'Skywalkers: Una historia de amor en 2024.
Beerkus y Nikolau son conocidos por escalar los rascacielos sin cuerdas ni arneses. En aquel documental relataban, entre otras hazañas, cómo ascendieron la torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo.
En una entrevista datada de aquella época a 'Variety', comentaron que se acababan de mudar a Nueva York y que aún les quedaban "edificios por conquistar".
Fuente: El Periódico
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