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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Serán seis días de ceremonias en cinco localidades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán.

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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