El gasto en Defensa dispara el endeudamiento de Alemania, que sacrifica la ayuda al desarrollo

El gasto militar, y sobre todo un fondo especial liberado del freno a la deuda y destinado a Defensa, disparará el endeudamiento de Alemania, según el plan presupuestario para 2027 presentado por el ministro de Hacienda, vicecanciller y líder socialdemócrata Lars Klingbeil. Todos los departamentos, salvo Defensa e Infraestructuras, deberán apretarse el cinturón. Los mayores sacrificios irán para la ayuda al desarrollo, que suma ya varios años a la baja.

"No podemos defendernos de (Vladímir) Putin con un déficit cero", argumentó Klingbeil, al presentar su proyecto presupuestario para 2027 y sus previsiones hasta 2029. El canciller, el conservador Friedrich Merz, ha ratificado estos días el compromiso de elevar el gasto en defensa al 3,5% del PIB para 2029. Es un salto enorme para un país que el pasado año subió por primera vez su gasto militar hasta el 2% y que este año prevé subir el 2,8%. De los 109.000 millones que contemplan los presupuestos de 20217 para defensa se pasará a 187.000 millones en 2029.

Son cifras monumentales, en una Alemania que acumula dos años en recesión y que prevé cerrar 2026 con un crecimiento mínimo del 0,5% del PIB. Las cuentas de Klingbeil prevén para 2027 un gasto público de 543.000 millones de euros y un nuevo endeudamiento de casi 200.000 millones. Este paquete deudor surge de la suma de los 118.000 millones para el conjunto del presupuesto --un aumento anual del 21%--, más los 30.000 millones del fondo especial para defensa y otros 55.000 millones para infraestructuras.

Tanto el gasto militar como el infraestructural quedaron liberados en 2025 del llamado freno a la deuda. El resultado es una montaña inmensa que, según el Instituto de Investigaciones Económicas, DIW, conducirá a un gran agujero fiscal. Desde las organizaciones ambientales se acusa a Klingbeil de "expolio" sobre las partidas de Medio Ambiente.

Vacíos en la ayuda humanitaria

Las organizaciones humanitarias han alertado del impacto que tendrán los recortes previstos en la ayuda al desarrollo. La titular de ese ministerio, la socialdemócrata Alabali Radovan, reconoce que afectan a proyectos humanitarios en Siria o Myanmar y que está en juego una pérdida de influencia internacional. "Nuestra retirada sobre el terreno puede generar una pérdida de confianza en nuestros interlocutores sobre el terreno", aseguró la ministra a la televisión pública.

El espacio que hasta ahora ocupó la ayuda al desarrollo alemana pueden asumirlo otros actores internacionales de presencia creciente en estas regiones. China, Rusia, Arabia Saudí o Qatar están orientados a ocupar ese vacío, lo que acentuará su influencia política y económica en Asia, África y América Latina.

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"Alemania es un socio fiable y el principal aportante a la ayuda al desarrollo desde que Estados Unidos abandonó este ámbito", defendió por contra Klingbeil, en alusión a los drásticos recortes de la Administración de Donald Trump a USAID.