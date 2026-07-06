Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos de Venezuela

Afectados por los terremotos en Venezuela se desplazan a otros estados, según la ONU

Afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira, el estado más devastado del país por el desastre, a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo a EFE este domingo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). "Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados", dijo a EFE Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe. De acuerdo a Durroux, se han registrado desplazamientos a los estados Táchira y Zulia, ambos al oeste del país y fronterizos con Colombia, así como a Delta Amacuro (este), de modo que la OCHA evalúa el apoyo que le puede prestar a estas personas. En el día 11 tras los terremotos, la portavoz de la OCHA afirmó las operaciones de búsqueda y rescate van disminuyendo y se plantean otras necesidades, que reconoce son muchas y en varias áreas.