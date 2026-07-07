Marine Le Pen, ante una sentencia histórica que podría apartarla de la carrera al Elíseo en 2027

Marine Le Pen, la líder del partido de extrema derecha francesa Agrupación Nacional, se enfrenta este martes a una sentencia histórica que podría apartarla de la política e impedirle presentarse al Elíseo en abril de 2027, en unos comicios presidenciales en los que las encuestas la dan como favorita para suceder a Emmanuel Macron.

Cientos de periodistas llevaban desde las cinco de la mañana haciendo cola frente al tribunal situado en Ile de la Cité , el mismo edificio donde Maria Antonietta fue encarcelada en 1793, con la esperanza de conseguir un asiento en la sala de audiencias. Es la noticia del día o quizás, incluso, del año. Le Pen sabe que se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su carrera, y así lo confirmó horas antes con un escueto mensaje: “Este es el momento más importante de nuestra familia política”. Tras diez años de investigación y varios años de proceso judicial, los magistrados del Tribunal de Apelación de París deben decidir si confirman la condena impuesta en primera instancia por malversación de fondos públicos en el caso de los falsos asistentes parlamentarios europeos de Agrupación Nacional. Si mantienen la pena de cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata, Le Pen quedaría automáticamente apartada de la carrera presidencial.

La lectura del fallo empezará a las 13.30h, y sobre la mesa hay tres escenarios: confirmación íntegra de la sentencia, reducción o modificación de la pena de inhabilitación permitiendo a Le Pen seguir como candidata, o revocación total o parcial del fallo.

La líder de la extrema derecha había puesto una condición para presentarse a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en abril de 2027: no llevar pulsera electrónica. "No podemos hacer campaña en estas condiciones... ¿Acaso se puede hacer campaña sin salir por la noche a reunirse con los votantes en mítines? Esa sería otra forma de impedir que yo sea candidata", justificó el pasado mes de febrero durante una entrevista para la cadena francesa BFMTV.

Bardella, el sucesor

En el caso de que el tribunal la condene, a la heredera de la extrema derecha francesa todavía le queda el comodín de la Corte de Casación, que analizaría nuevamente su condena en febrero de 2027. Pero por calendario, Le Pen ya no llegaría a hacer campaña y ser candidata a la presidencia de Francia. El partido contempla esta posibilidad y desde hace meses su sucesor, Jordan Bardella, ha ocupado prácticamente todo el espacio político de la extrema derecha, e incluso ha protagonizado un polémico 'posado robado' en una famosa revista del corazón junto con la joven aristócrata, María Carolina de Borbón.

Jordan Bardella y Marine Le Pen, durante un acto de Agrupación Nacional en Lievin, en el norte de Francia, el pasado 4 de julio. / SIMON WOHLFAHRT / AFP

Bardella mostró su apoyo a Marine horas antes del veredicto y declaró estar "tranquilo y preparado para aceptar las consecuencias" de la decisión del tribunal de apelaciones.

Para la oposición, poco importa la decisión de la justicia y quién sea el próximo candidato, puesto que "sigue siendo la extrema derecha", afirmó el presidente de los ecologistas en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain. Lo mismo para los socialistas, quienes consideran que no existe una preferencia entre Marine Le Pen ni Jordan Bardella: "Son las mismas ideas contra las que hay que luchar pase lo que pase, el mismo peligro para la República", añadió.

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La derecha moderada se muestra más cauta y prefiere no pronunciarse. El presidente de Los Republicanos en la Asamblea Nacional, Laurent Wauquiez, pidió este martes no politizar la decisión judicial.