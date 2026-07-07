Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.500 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos de Venezuela

Centenares de víctimas sin identificar de terremotos son enterradas en La Guaira

Centenares de víctimas sin identificar del doble terremoto están siendo enterradas en varias fosas que han sido abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal del estado venezolano La Guaira, según informaron a EFE varios testigos.

Habitantes de la zona relataron a EFE que han visto pasar varios camiones hacia el cementerio y un trabajador del camposanto conocido como La Esperanza, que pidió anonimato, señaló que este lunes llegaron tres vehículos con unos 30 fallecidos.

Ese mismo trabajador detalló que los cadáveres llegan sin haber sido identificados, pero están siendo enterrados en ataúdes con una cruz blanca.