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Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.500 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos por los seísmos

Los servicios de rescate no pierden la esperanza de encontrar supervivientes casi dos semanas después de los terremotos.

Los servicios de rescate no pierden la esperanza de encontrar supervivientes casi dos semanas después de los terremotos. / Javier Campos/ DPA

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O. González / J. L. Escudero

Más de 3.500 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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