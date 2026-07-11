DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

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Fuente: El Periódico

El ruego de la sanidad gazatí El Ministerio de Sanidad gazatí advirtió este sábado de que el sistema de transporte sanitario del enclave se encuentra al borde del colapso, lo que, según alertó, pone en riesgo el traslado de pacientes y personal médico. En un comunicado, Sanidad aseguró que las ambulancias y los vehículos de transporte que continúan operativos en la Franja "ya no son aptos para cubrir las necesidades diarias" y afirmó que "el 70 % de estos vehículos está fuera de servicio como consecuencia de ataques directos (de Israel), averías acumuladas y la escasez de piezas de repuesto".

Habla Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que hay "1.000 misiles armados y preparados y apuntados" hacia Irán para atacar al país si Teherán intenta asesinarlo, después de que surgieran informaciones según las cuales Israel habría advertido a Washington de un supuesto plan iraní para matarlo.

Sube a 17 el número de muertos por bombardeos de EE.UU. contra Irán El Ministerio de Salud de Irán informó este viernes que al menos 17 personas murieron y otras 115 resultaron heridas en los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos contra seis ciudades iraníes los días 8 y 9 de julio, como parte de una ofensiva que Washington justificó como respuesta a un ataque de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz. La cifra difundida por el portavoz del Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour, eleva el balance previo de 14 muertos y 78 heridos que la misma fuente había entregado un día antes.

Líbano destaca que la próxima reunión entre Aoun y Trump abordará la "seguridad regional" en Oriente Próximo Las autoridades de Líbano han afirmado que la reunión que mantendrán el 21 de julio en Washington los presidentes estadounidense y libanés, Donald Trump y Joseph Aoun, respectivamente, permitirá abordar las relaciones bilaterales y la "seguridad regional", en medio de las conversaciones entre Líbano e Israel para intentar alcanzar un acuerdo de paz. La embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el viaje de Aoun tendrá lugar tras "una invitación oficial por parte de la Casa Blanca", después de que la Presidencia estadounidense confirmara a esta agencia que la reunión tendría lugar el 21 de julio, extremo ratificado por Beirut.

Netanyahu habla con Trump sobre la coordinación entre Israel y Estados Unidos El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una nueva conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos abordaron la "coordinación" bilateral entre sus países "sobre varios sectores", informó la oficina del mandatario israelí a última hora del jueves. "El presidente Trump informó al primer ministro sobre las acciones estadounidenses en el Golfo Pérsico", afirma la nota.

Unos 43 millones de personas participan en los funerales de Jameneí, según medios iraníes Entre 41 y 43 millones de personas participaron en los funerales del asesinado ex líder supremo de Irán Alí Jameneí, según estimaciones de medios, en unas ceremonias que se alargaron durante siete días en cinco ciudades de Irán e Irak y que culminaron el jueves con su entierro en la ciudad santa de Mashad. La agencia de noticias Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, estimó "que el número total de participantes se situó entre 41 y 43 millones aproximadamente", una estimación a la que llegó usando lo que calificó como datos de "fuentes oficiales".

Irán tacha de "políticamente motivadas" declaraciones de la OTAN sobre su programa nuclear Irán calificó este viernes de "políticamente motivadas" las declaraciones de los líderes de la OTAN sobre el programa nuclear del país persa, así como sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, durante la cumbre de la Alianza en Turquía, según un comunicado de la Embajada de Teherán en Ankara. En su declaración conjunta al término de la cumbre, celebrada entre el martes y el miércoles, los líderes de la OTAN expresaron que Irán no puede llegar a hacerse con armas nucleares y le exigieron respetar la libertad de navegación en Ormuz, por donde, en tiempos de paz, transita buena parte del comercio mundial de energías fósiles.

Israel alertó a EEUU sobre supuesto nuevo plan iraní para asesinar a Trump Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a que Irán habría desarrollado un nuevo plan para asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump, según informó este jueves el diario The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el asunto. De acuerdo con el reporte, la información fue transmitida por Israel a las autoridades estadounidenses, aunque no se han divulgado detalles sobre el supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.

La retirada gradual de Israel en zonas del Líbano empezará en los próximos días La retirada gradual de las tropas israelíes en las llamadas "zonas piloto" del Líbano comenzará en los próximos días, declaró este jueves el Gobierno de Estados Unidos, mediador entre ambos países. Según un alto cargo de la Administración estadounidense, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, ya ha comenzado la fase de implementación del acuerdo marco del alto el fuego entre Israel y el Líbano firmado el pasado 26 de junio en Washington.