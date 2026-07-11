Venezuela estima en 25.000 las viviendas que se necesitarán para los afectados por los terremotos

Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están "ilegalmente retenidos" en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Fuente: El Periódico