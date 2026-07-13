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Von der Leyen aboga por fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales

Un informe de expertos sugiere a Bruselas la necesidad de fijar una edad mínima para el uso de plataformas digitales por menores

Von der Leyen aboga por fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales

Von der Leyen aboga por fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales

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EFE

Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apostó este lunes por establecer una edad mínima para que los menores puedan acceder a las redes sociales, tras recibir el informe de un grupo de expertos sobre qué medidas puede adoptar la Unión Europea para proteger a los niños en internet.

"Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir, o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal para hacerlo, también debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales", dijo Von der Leyen en una declaración a la prensa.

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