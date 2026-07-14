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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Mueren ocho palestinos, entre ellos un niño, en bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego
Al menos ocho palestinos, entre ellos un niño, han muerto en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Fuentes médicas han informado a la agencia de noticias WAFA que al menos seis palestinos, incluida una mujer, han muerto y varios más han resultado heridos tras un bombardeo registrado en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave palestino.
No obstante, según ha recogido el diario palestino 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el balance por este ataque --que habría afectado a una comisaría en el campamento de Yabalia-- sería de ocho personas en vez de seis.
Trump da marcha atrás y no cobrará la tasa del 20 % a los buques que transiten por Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que finalmente no cobrará la tasa del 20 % que había planteado por facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz y aseguró que, en su lugar, los países del golfo Pérsico se comprometieron a invertir en Estados Unidos.
"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos", detalló el mandatario en la red Truth Social.
Trump había anunciado el lunes que Estados Unidos reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20 % a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.
Netanyahu dice que si Irán ataca a Israel responderá "con mucha más contundencia"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este martes a los líderes de Irán, diciendo que si atacan Israel, responderán con "mucha más contundencia" que en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.
"Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen silencio si nos atacan. No será una repetición. La respuesta será mucho, mucho más contundente que en el pasado", dijo Netanyahu durante la Conferencia del Néguev en la ciudad israelí de Dimona (sur), cerca de donde Israel mantiene instalaciones y un centro de investigación nuclear.
Estos comentarios se producen después de que anoche, por tercer día consecutivo, Estados Unidos lanzase ataques contra Irán horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un nuevo bloqueo marítimo sobre Irán por los ataques en el estrecho de Ormuz, según declaró el Comando Central del Ejército de EE.UU.
Lavrov acusa a EE.UU. de violar memorándum de junio con campaña de bombardeos contra Irán
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Estados Unidos de violar el memorándum suscrito en junio con Irán al reanudar los bombardeos contra territorio de la república islámica.
"Lo vemos como una violación del memorándum. No hay mucho más que decir, es triste. Ya que sale perdiendo la infraestructura civil tanto en Irán como en los países árabes" del Golfo Pérsico, dijo Lavrov en rueda de prensa.
Irán informa de nuevos ataques de Estados Unidos contra varias ciudades del país
Las autoridades iraníes informaron este martes de una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Bushehr y Abadán, horas después de los bombardeos estadounidenses de la madrugada y en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos.
La Gobernación de Hormozgán (sur) confirmó que varios proyectiles impactaron alrededor de las 13:00 hora local (9:30 GMT) en distintos puntos de la provincia, mientras la televisión estatal informó de que se escucharon al menos cinco explosiones en el oeste de la ciudad portuaria de Bandar Abás, capital provincial.
Pekín llama a "la racionalidad y moderación" tras los nuevos ataques entre Irán y EE.UU.
El Gobierno de China instó este martes a todas las partes implicadas en el conflicto que afecta a Oriente Medio a "mantener la racionalidad y la moderación" y a preservar el alto el fuego "conseguido con tanto esfuerzo", después de que este martes Estados Unidos e Irán volvieran a intercambiar ataques.
En una rueda de prensa rutinaria, Lin Jian, portavoz de la Cancillería china, llamó a evitar que el conflicto vuelva a intensificarse y, en especial, "que las hostilidades se amplíen y causen víctimas entre la población civil".
Irán responde a ofensiva estadounidense con nuevos ataques sobre Jordania y Baréin
Irán ha lanzado este martes nuevos ataques contra Jordania y Baréin, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a la última ofensiva de Estados Unidos sobre el país persa, que se extendió cinco horas y alcanzó sistemas de defensa de Teherán.
Según la agencia estatal de Jordania, Petra News, Amán interceptó y derribó cuatro misiles "que habían violado el espacio aéreo jordano desde territorio iraní la madrugada del martes", cuando la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) ha reivindicado ataques a países aliados de Washington en Oriente Medio.
Cien israelíes asaltan un pueblo palestino al norte de Cisjordania y destruyen propiedades
Unos 100 israelíes provenientes de Jerusalén penetraron en la madrugada de este martes en Cisjordania e invadieron el pueblo de Kifl Haris, en el norte de este territorio palestino, intimidando a la población y vandalizando propiedades, según fuentes locales y un informe de la Policía de Israel.
Trump dice que Irán buscó seguir negociando pese a un acuerdo alcanzado con EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán quería continuar las negociaciones pese a que, según dijo, ambos países habían alcanzado un "acuerdo" dos días antes, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.
"Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando", aseguró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin ofrecer detalles sobre el supuesto pacto ni sobre las condiciones del mismo.
Trump afirma que sin él y Netanyahu "Israel ya no existiría"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sin su intervención y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "Israel no existiría hoy", al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de "dos a cuatro semanas" si Washington no hubiera lanzado ataques contra Teherán.
"Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu", dijo Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, en la que defendió la ofensiva estadounidense contra Irán y aseguró que la operación evitó que el país persa alcanzara una capacidad nuclear militar.
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