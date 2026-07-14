DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Mueren ocho palestinos, entre ellos un niño, en bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Al menos ocho palestinos, entre ellos un niño, han muerto en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas han informado a la agencia de noticias WAFA que al menos seis palestinos, incluida una mujer, han muerto y varios más han resultado heridos tras un bombardeo registrado en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave palestino.

No obstante, según ha recogido el diario palestino 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el balance por este ataque --que habría afectado a una comisaría en el campamento de Yabalia-- sería de ocho personas en vez de seis.