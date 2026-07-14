Cerco a la isla caribeña
EEUU investiga la posible presencia de drones iraníes en Cuba
El presidente de EEUU ha asegurado que "no va a permitir que esto ocurra"
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de la investigación de una "posible" presencia de drones iraníes en la isla de Cuba, tras lo cual ha agregado que Washington no permitirá "que eso ocurra".
"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está justo en la habitación de al lado. Y si los tienen, nos encargaremos de ello en breve", ha aseverado el mandatario tras ser interrogado por los medios desde el Despacho Oval sobre la presencia de drones iraníes en el país isleño.
A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha considerado que "podría ser" que la isla caribeña estuviera "almacenando algunos" misiles iraníes. "Lo estamos investigando ahora mismo", ha señalado tras recalcar que su Administración no va a "permitir que eso ocurra".
Bases rusas y chinas
Las declaraciones de Trump llegan poco después de que el propio Rubio anunciara que Washington seguirá empleando "todas las herramientas a su disposición" para "impulsar" reformas "políticas y económicas" en Cuba y poner fin a "décadas de represión e incompetencia económica de su régimen comunista".
Asimismo, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, alegaba en la víspera que la isla acoge bases "tanto rusas como chinas", atribuyendo a Moscú y Pekín "puestos de inteligencia, puestos de recolección de señales y oficiales militares en Cuba".
A las seis décadas de embargo en vigor sobre la isla, Estados Unidos ha sumado desde comienzos de año un bloqueo energético que ha provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro. De hecho, las autoridades cubanas confirmaron el pasado viernes un nuevo apagón eléctrico a nivel nacional, el cuarto en lo que va de año.
Fuente: El Periódico
- Jesús Sánchez, decano de la UEx: 'Más de 400 aspirantes se van a quedar fuera del grado de Psicología; me parece tremendo
- La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
- Pueblos de Extremadura recibirán hasta 250.000 euros para terminar sus residencias de mayores
- De palacio dividido a nueva vida: la Casa de las Dos Torres de Plasencia recupera su historia
- Monfragüe, el poblado ferroviario que nació en mitad de la dehesa y acabó olvidado
- Toño Pérez revela a Mercedes Milá por qué rechazó marcharse de Cáceres y cómo inició su historia de amor con Jose Polo: 'Él me tiraba los tejos
- La Policía Local intensifica esta semana los controles de alcohol y drogas en Cáceres, tras detectar 104 positivos en el primer semestre del año
- Tres medios aéreos combaten un incendio forestal en Burguillos del Cerro