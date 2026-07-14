España, Reino Unido y la UE firman el histórico acuerdo que 'derriba' la Verja de Gibraltar: "Se abre una nueva era"

Seis años después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y un año desde el fin de las negociaciones sobre Gibraltar, Bruselas y Londres firmarán este martes el acuerdo que permitirá derribar 'la Verja' y normalizar las relaciones comerciales con el 'Peñón': "Abre una nueva era para las relaciones entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar", ha dicho el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

Cuando el Reino Unido abandonó la UE en 2020, los británicos llegaron a un acuerdo para restablecer las relaciones comerciales con la UE. Ese acuerdo no cubría el Peñón, dada la peculiaridad del territorio. En 2025, el Gobierno británico, el comunitario, España y Gibraltar cerraron un trato para resolver el encaje del pequeño territorio en el resto de Europa. Ese texto es el que las partes han firmado este martes.

Albares lo ha descrito como un acuerdo "la pieza que faltaba" del Brexit, un acuerdo "histórico" que abre "una nueva era" en la relación bilateral entre España y el Reino Unido. "Esta noche a la medianoche acaban los controles en la aduana de Gibraltar y acaban los controles de inmigración en Gibraltar y empieza el libre tránsito", ha dicho Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, tras la firma.

"Todo está listo", ha dicho el ministro español que acompañará al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la Línea de la Concepción este miércoles. "Llevamos muchos meses trabajando a ambos lados de la verja para que desaparezca por fin el último muro de Europa continental", ha dicho Albares, insistiendo en que a las doce de la noche será una realidad.

El fin de la verja

En la práctica, el trato permitirá derribar la verja que separa el Peñón de la Línea de la Concepción, facilitando la circulación de mercancías y, sobre todo, el paso de los miles de trabajadores que cruzan a diario la frontera. De hecho, el texto incluye una definición específica de "trabajadores fronterizos" y promueve la cooperación entre las partes para garantizar sus derechos.

"Este acuerdo garantiza para siempre la libertad de circulación de personas y de mercancías, evita distorsiones del pasado en materias como la de fiscalidad o la de medio ambiente, trae una nueva conectividad al campo de Gibraltar con esa gestión conjunta del aeropuerto", ha dicho Albares. El ministro ha asegurado que el pacto "permite al campo de Gibraltar dar un salto hacia adelante en un futuro prometedor".

El acuerdo establece que los controles fronterizos serán duales en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Es decir, se harán en colaboración entre las autoridades españolas, comunitarias, gibraltareñas y británicas. Pero además, España tendrá cierto poder de decisión respecto a los visados y los permisos de residencia en el Peñón, con base en las normas del sistema Schengen que regula la libertad de movimiento en la UE.

Aeropuerto, bases y soberanía

España y Gibraltar compartirán la gestión del aeropuerto, pero no de la base militar. De hecho, las autoridades españolas no podrán ejercer controles sobre personal del Ejército británico o de terceros países, en caso de misiones, por ejemplo, de la OTAN. Esta era una de las cuestiones más sensibles por la importancia de las bases en el Peñón. España sí mantendrá el derecho de autorizar o no la entrada de material militar y armas.

El texto detalla todas las cuestiones legales vinculadas a los controles fronterizos, pero también otros aspectos como la cooperación en materia fiscal, la lucha contra el blanqueo de dinero, el comercio de tabaco o la gestión de residuos. También establece el marco de la cooperación entre la policía y las autoridades judiciales para facilitar la persecución de delitos transfronterizos.

La cuestión de la soberanía

En lo que no entra el acuerdo es en la cuestión de la soberanía. Mientras que el Reino Unido considera el Peñón como su territorio, a ojos de España es una colonia. Pero el texto establece que el trato "no constituirá la base para ninguna afirmación o negación de soberanía, incluso en procedimientos judiciales o de otro tipo". El acuerdo incluye además un mecanismo para resolver disputas entre las partes en caso de conflicto.

Albares ha defendido que con este acuerdo, España y Reino Unido dan "un salto espectacular hacia el futuro en cooperación y en convivencia" entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Pero también ha insistido el ministro en que el texto deja claro "que España no cambia una coma en su reclamación de soberanía, que seguimos reclamando la soberanía y que nuestra posición sigue siendo la misma".

Preguntado al respecto, Picardo ha dicho que el tratado tampoco cambia "la realidad de la soberanía de Gibraltar". El ministro general ha destacado la importancia del pacto que hará que las autoridades de ambos territorios trabajen juntas "para que la vida de las personas en la zona sea mejor". El británico ha insistido en que lo importante ahora es hacer realidad el trato.

Respecto a las críticas de Vox y el Partido Popular que consideran que el acuerdo es "perjudicial" para los ciudadanos del Campo de Gibraltar, Albares ha asegurado que siempre ha contado con el respaldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Pero a aquellos que no estaban a favor del acuerdo, les diré que aunque ellos no lo sepan, ellos también han ganado, porque este es un acuerdo a favor de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, de sus intereses y de su futuro", ha subrayado.

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Aplicación provisional

Los gobiernos europeos respaldaron el texto el pasado 1 de julio. Tras la firma, el acuerdo entrará en vigor de manera provisional este mismo miércoles. Esta decisión es la que permitirá derribar la verja. El texto deberá todavía ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Parlamento británico para su promulgación definitiva.