En Directo
Minuto a minuto
DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
EEUU anuncia una "segunda oleada" de bombardeos contra Irán
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha llevado a cabo nuevos ataques contra territorio iraní, la segunda ola de bombardeos de la jornada, con vistas a mermar la capacidad militar con la que Teherán "amenaza" la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado en redes sociales de que sus fuerzas han lanzado hoy, a las 15.00 (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), "una segunda oleada de ataques contra Irán".
Al igual que los ataques previos, estos tienen "como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".
Guterres alerta del "coste intolerable" para los civiles de la escalada entre Irán y EEUU
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha vuelto a advertir este miércoles del "coste intolerable" para la población civil y efectos "catastróficos" para la seguridad mundial si continúa la escalada militar en Oriente Próximo, tras un nuevo cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos en la zona durante la pasada madrugada.
"Un retorno a las hostilidades a gran escala tendría un coste intolerable para la población civil y consecuencias catastróficas para la paz y la seguridad internacionales, así como para la economía mundial", ha señalado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.
El diplomático portugués, que está "profundamente preocupado" por la continua escalada bélica en la región, ha reclamado a "todas las partes" involucradas en el conflicto que actúen "de inmediato" para reducir las tensiones y retomar "la vía del diálogo y la diplomacia", después de que Washington y Teherán se hayan acusado mutuamente de violar el acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado.
EEUU sanciona a tres empresas y cuatro personas por suministrar armas a la Guardia Revolucionaria iraní
El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra tres empresas y cuatro personas de distinta nacionalidad por supuestamente formar parte de una red de adquisición de armas para la Guardia Revolucionaria de Irán.
La Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro ha tomado esta medida contra un hombre de nacionalidad iraní identificado como Behruz Namazi y a la empresa que dirige, Nika Jet Company, con sede en Teherán, "que presta servicios para la producción, distribución y mantenimiento de piezas de aeronaves y drones".
"Namazi ha intentado conseguir armas para la Guardia Revolucionaria Islámica", asegura en un comunicado el Tesoro, que apunta a que lo habría hecho a través de la compañía Vanguard Tactical Supply Limited, con sede en Nigeria, y también incluida en este paquete de sanciones.
La oferta de petróleo tardará hasta tres meses en normalizarse tras la reapertura de Ormuz
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que el flujo de petróleo mundial podría tardar entre dos y tres meses en volver a una relativa normalidad, una vez el estrecho de Ormuz quede abierto a la navegación de buques, y ha mostrado su preocupación por pérdidas permanentes en la oferta de crudo.
"Las estimaciones del sector apuntan a que pasarán entre dos y tres meses antes de que pueda reanudarse una parte significativa de los flujos de petróleo tras la reapertura total del estrecho. Una preocupación a más largo plazo es que las interrupciones prolongadas de la producción podrían provocar pérdidas permanentes de producción, sobre todo en aquellos casos donde escasea la financiación necesaria para reactivar los pozos", ha advertido el organismo internacional en la última entrada de su blog.
De esta manera, el FMI ha sostenido que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán hizo caer en gran medida los precios del petróleo debido a las grandes cantidades de crudo cargadas en buques que esperaban en la zona, aunque la reciente escalada de tensiones vuelve a presionar la oferta de petróleo.
EEUU ataca objetivos militares iraníes para debilitar su amenaza en el estrecho de Ormuz
El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles que llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes que "mermaron aún más la capacidad" de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó en X que la operación comenzó hoy a las 7:30 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos (11:30 GMT), y se prolongó durante 90 minutos.
Irán reivindica nuevos ataques en Baréin, Kuwait y Jordania tras bloqueo naval de EE.UU.
Irán reivindicó este miércoles nuevos ataques sobre Baréin, Kuwait y Jordania -aliados de Washington en Oriente Medio-, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase reanudar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de la nueva escalada bélica con Teherán.
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) anunció -en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar- que ha quemado y destruido "el principal centro estadounidense de preparación y apoyo militar en Asia Occidental", situado en Mina Abdullah, en la costa sur de Kuwait.
Israel mata a 3 miembros de una familia, incluida una niña de 6 años, en el centro de Gaza
El Ejército israelí mató en la madrugada de este miércoles a tres miembros de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, en un ataque con un misil lanzado desde un helicóptero militar contra el apartamento donde residían, ubicado en Deir Al Balah (centro de la Franja de Gaza), informaron el Hospital de los Mártires de Al Aqsa y la Defensa Civil gazatí.
Fuentes de la Defensa Civil indicaron que el misil impactó contra la residencia de la familia Abu Qassem, cerca de la rotonda de Al Baraka, a las 2:30 de la madrugada (hora local).
Irán dice que Ormuz "permanecerá cerrado" hasta que cesen los ataques de EE. UU.
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) aseguró este miércoles que el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrado" hasta que cesen los ataques de Estados Unidos, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía.
El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, "permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos", señaló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.
EEUU completa una nueva ofensiva contra Irán con ataques a decenas de objetivos militares
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció este martes la finalización de una nueva ofensiva militar contra Irán, en la que sus fuerzas atacaron decenas de objetivos militares ubicados cerca del estrecho de Ormuz y en distintas zonas costeras del país.
La operación, que finalizó a las 22:00 hora del este (02:00 GMT del miércoles) tras unas siete horas de bombardeos, incluyó el empleo de aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses, que lanzaron municiones de precisión contra instalaciones de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera iraníes.
Mueren ocho palestinos, entre ellos un niño, en bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego
Al menos ocho palestinos, entre ellos un niño, han muerto en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Fuentes médicas han informado a la agencia de noticias WAFA que al menos seis palestinos, incluida una mujer, han muerto y varios más han resultado heridos tras un bombardeo registrado en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave palestino.
No obstante, según ha recogido el diario palestino 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el balance por este ataque --que habría afectado a una comisaría en el campamento de Yabalia-- sería de ocho personas en vez de seis.
- Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
- La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial
- Toño Pérez revela a Mercedes Milá por qué rechazó marcharse de Cáceres y cómo inició su historia de amor con Jose Polo: 'Él me tiraba los tejos
- Un falso parque infantil en la calle Caleros: los vecinos tiran de ironía para protestar contra una nueva promoción de apartamentos turísticos en Cáceres
- Le niegan entrar al Ejército en Cáceres por un tumor en los testículos ya superado y pide una indemnización de 58.000 euros
- Habrá juicio por amenazas hacia los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia: 'Queremos sangre
- El Plan Director dividirá la Ribera del Marco de Cáceres en cuatro zonas para ordenar su recuperación: una hoja de ruta a diez años vista
- Más de 24.000 admitidos optan a las vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura