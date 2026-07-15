Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia denuncia la muerte del ingeniero jefe de la central de Zaporiyia tras un ataque de Kiev

La agencia atómica rusa Rosatom denunció este miércoles la muerte del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia en un ataque ucraniano en el que falleció otra persona más.

"Esta tarde, Aleksandr Yákovlev, ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, murió en un ataque terrorista selectivo perpetrado por el régimen de Kiev”, dijo a la prensa rusa el director general de Rosatom, Alexéi Lijachiov.

Agregó que el dron enemigo atacó el vehículo perteneciente a la planta en el que se encontraba el especialista.