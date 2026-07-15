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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia denuncia la muerte del ingeniero jefe de la central de Zaporiyia tras un ataque de Kiev
La agencia atómica rusa Rosatom denunció este miércoles la muerte del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia en un ataque ucraniano en el que falleció otra persona más.
"Esta tarde, Aleksandr Yákovlev, ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, murió en un ataque terrorista selectivo perpetrado por el régimen de Kiev”, dijo a la prensa rusa el director general de Rosatom, Alexéi Lijachiov.
Agregó que el dron enemigo atacó el vehículo perteneciente a la planta en el que se encontraba el especialista.
Zelenski pide apoyo a países del sureste de Europa para aprobar nuevas sanciones a Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a los líderes de los países del sureste de Europa reunidos en Kiev con motivo de la quinta cumbre entre jefes de Estado y de Gobierno de estas naciones y de Ucrania que apoyen la aprobación del vigésimo primero paquete de sanciones de la UE contra Rusia.
“Por favor, apoyen esta presión. No permitan a Rusia burlar las sanciones. Debemos enfocarnos sobre todo en golpear las fuentes de dinero de (el presidente ruso, Vladímir) Putin y las exportaciones energéticas de Rusia”, dijo Zelenski dirigiéndose a los líderes del sureste del continente.
El presidente ucraniano agregó que “la paz estará más cerca” si se incrementa la presión sobre las finanzas rusas.
Von der Leyen anuncia la firma de un acuerdo sobre drones entre la UE y Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este miércoles en Kiev la firma de una acuerdo sobre drones entre Ucrania y la Unión Europea (UE), al tiempo que destacó la experiencia única de los ucranianos en el manejo de este tipo de aparatos.
"(…) Por eso mismo me complace, junto a ti, Volodímir, iniciar una nueva colaboración entre la UE y Ucrania en el ámbito de la industria de defensa. Lo que firmamos hoy es nuestro propio 'Drone Deal''", afirmó Von der Leyen al dirigirse al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante un discurso con motivo del Día de la Estatalidad de Ucrania, citada por la agencia Interfax Ucrania.
Al menos tres muertos y siete heridos en ataque ruso con bombas guiadas en región de Sumi
Al menos tres personas murieron y otras siete resultaron heridas este miércoles en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra la región ucraniana de Sumi, informó el jefe de la administración militar regional homónima, Oleg Grigorov.
"El enemigo ha lanzado seis ataques con bombas aéreas guiadas sobre el territorio de la comunidad de Sumi. Una de las bombas aéreas guiadas impactó cerca de centros sanitarios, en una zona con gran afluencia de personas y tráfico. El resto de los ataques, según datos preliminares, se dirigieron contra infraestructuras", precisó Grigorov en un mensaje en Telegram.
Von der Leyen llega a Kiev para anunciar iniciativas para integrar industrias de defensa
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, llegó este miércoles a Kiev en su undécima visita a Ucrania, en la que tiene previsto anunciar nuevas iniciativas relativas a la industria de defensa y abordar el proceso para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
"Acabo de llegar a Kiev para mi undécima visita a Ucrania en tiempos de guerra. Es un momento especial. Ucrania ha adquirido un gran impulso militar", escribió en un mensaje en su cuenta de X, en el que destacó que "la situación está cambiando".
Al menos tres muertos en la ciudad ucraniana de Odesa tras un ataque nocturno ruso
Al menos tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, en un ataque ruso registrado en la noche del martes a este miércoles, en el que las fuerzas invasoras emplearon 122 drones y 2 misiles de crucero contra territorio ucraniano.
Según informó en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Militar Regional de Odesa, Oleg Kiper, "lamentablemente, han fallecido tres personas y al menos otras tres han resultado heridas".
Rusia derriba 93 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y la ocupada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 93 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
"Entre las 20:00 (hora Moscú) del 14 de julio y las 07:00 del 15 de julio, los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 93 drones de ala fija sobre los territorios de Bélgorod, Briansk, Kursk, Rostov, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea", reza la nota publicada por el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Polonia intercepta un avión de reconocimiento ruso en espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico
El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha informado este martes de que un avión de reconocimiento ruso modelo Il-20 ha sido interceptado en aguas internacionales del mar Báltico por dos cazas polacos.
Kosiniak-Kamysz ha detallado que el incidente se ha producido alrededor del mediodía de este martes, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ustka, en el norte de Polonia, y que tras contactar con él, el avión ha emprendido la vuelta a Rusia.
"Este es el primer intento ruso en mucho tiempo de acercarse a nuestra frontera marítima para identificar nuestros sistemas de defensa aérea", ha destacado el ministro de Defensa, que ha incidido en que episodios como el de este martes son una muestra de la hostilidad de Moscú hacia los países de la OTAN.
La Armada ucraniana reivindica el hundimiento de un buque de la guardia fronteriza rusa
La Armada de Ucrania reivindicó este martes en un comunicado publicado en redes sociales el hundimiento junto al puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk de un buque de la guardia fronteriza rusa.
El ataque fue llevado a cabo con un dron naval ucraniano Sargan-3000, que opera como una plataforma de combate flotante desde la que se disparan de forma remota ametralladoras y misiles.
La UE y Ucrania abren un segundo bloque de negociaciones para la adhesión
La Unión Europea (UE) y Ucrania abrieron este martes un nuevo bloque temático que cubre las relaciones exteriores y políticas de seguridad y defensa en las negociaciones para la adhesión de ese país al club comunitario.
Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el sexto clúster -como se conocen los bloques temáticos de adaptación a la legislación europea- de negociaciones con Ucrania, en una Conferencia Intergubernamental celebrada hoy con ese país en Bruselas, según informó hoy la Presidencia irlandesa de turno de la UE.
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