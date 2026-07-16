DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Al menos tres muertos y doce heridos en los ataques de EEUU

Al menos tres personas han muerto y otras doce han resultado heridas a causa de nuevos ataques perpetrados este jueves por Estados Unidos contra el sur de Irán.

El balance preliminar ha sido difundido por la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan, citada por la agencia de noticias iraní Mehr, que precisa que siete de los heridos han sufrido una conmoción cerebral por la onda expansiva del ataque.

Fruto de este bombardeo en un barrio de Bandar Abbas, una torre de comunicaciones ha resultado afectada, provocando cortes de electricidad en esta zona.