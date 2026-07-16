El vicepresidente de EEUU acusa a parte del Gobierno de Israel de intentar frustrar un acuerdo con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró en el popular pódcast conservador 'Joe Rogan Experience' que parte del Gobierno israelí ha intentado impedir un acuerdo con Irán porque "querían continuar con la campaña militar indefinidamente". El número dos del presidente Donald Trump defendió el memorando de entendimiento firmado con Irán en junio en colaboración con los países del Golfo aliados que "estarían dispuestos a invertir" en la república islámica si esta cambia su "comportamiento en la región. Sin embargo, sobre Israel, Vance dijo que parte de su Ejecutivo está pagando a figuras influyentes en Estados Unidos "para atacar el acuerdo".

"Sabemos con total certeza que hay personas en la sombra dentro de su sistema (de Israel) que están manipulando a la opinión pública estadounidense e intentando cambiarla para prolongar la guerra indefinidamente; no con un objetivo concreto en mente, sino simplemente para que continúe sin fin", declaró en el último episodio, publicado el miércoles, del pódcast de Joe Rogan, uno de los más populares del país entre audiencias conservadoras jóvenes. "Se habla mucho de hasta qué punto el Gobierno israelí influye en la política estadounidense, y sin duda hay personas dentro del Gobierno de Israel que detestan el acuerdo. Vemos pruebas concretas de ello", declaró durante una entrevista de casi tres horas.

Según Vance, la estrategia de Trump "no solo se limita a la negociación; implica también el ámbito militar y otros aspectos" aunque "con limitaciones, como cuando los iraníes atacaron un barco" mercante comenzó la actual escalada de ataques en Oriente Medio. El vicepresidente dijo sentirse atacado "obsesivamente" por campañas financiadas para mantener la "campaña militar indefinidamente" y defendió como objetivo "lograr un acuerdo" con el que Irán nunca tenga un arma nuclear.

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"No me importa que, digamos, ciertos sectores del Gobierno israelí quieran criticar el acuerdo o discrepar sobre él. Ni siquiera me molestan los intentos de influir; ya sabes, los gobiernos extranjeros intentan influir en Estados Unidos todo el tiempo. Israel lo hace, otros países también", consideró. Vance participó en la ronda de negociaciones con Irán celebrada en junio en Suiza donde se acordó una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo nuclear y definitivo que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Fuente: El Periódico