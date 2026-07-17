DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

"Varios" militares kuwaitíes resultan heridos en nuevos ataques de represalia de Irán

"Varios" efectivos de las Fuerzas Armadas de Kuwait resultaron heridos en los nuevos ataques de represalia lanzados por Irán contra el país, anunció la institución este viernes en un comunicado, en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos y la República Islámica.

La institución castrense, que no especificó un número, dijo que el jefe de Estado Mayor, Jaled Diraj Saad, visitó a "varios heridos de los miembros de la Fuerza Terrestre Kuwaití que sufrieron lesiones a raíz del ataque con aviones no tripulados hostiles contra varias instalaciones y campamentos pertenecientes al Ejército kuwaití".

La nota especificó que estos efectivos resultaron heridos "esta mañana tras la agresión iraní criminal", aunque no detalló el número de víctimas ni la gravedad de sus lesiones.