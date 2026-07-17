Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Detenido un bloguero ruso pro-Kremlin por difundir desinformación sobre las Fuerzas Armadas rusas

El bloguero ruso Ilya Remeslo, conocido por su firme postura a favor del Kremlin, ha sido detenido en San Petersburgo en el marco de una investigación penal en su contra por difusión de desinformación sobre las Fuerzas Armadas de Rusia.

Remeslo, que durante años fue crítico con el fallecido opositor Alexei Navalni y con su Fundación Anticorrupción (FBK), ha sido arrestado este viernes en virtud del artículo 207 del Código Penal por difundir desinformación de las tropas rusas y se enfrenta a hasta 10 años de prisión.

Las fuerzas de seguridad rusas han registrado el domicilio del bloguero, que será trasladado en las próximas horas a la capital, Moscú, donde se determinará la medida cautelar correspondiente en su contra, según ha informado la agencia de noticias TASS.