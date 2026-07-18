DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

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Fuente: El Periódico

Irán eleva a 50 los muertos por los ataques de EE.UU. en las últimas tres semanas Al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en Irán en los ataques de Estados Unidos contra el país en las últimas tres semanas, según datos difundidos este sábado por el Ministerio de Salud iraní. “En los ataques aéreos registrados entre el 27 de junio y el 18 de julio, más de 500 personas resultaron heridas y 50 murieron”, anunció el portavoz del Ministerio iraní de Salud, Hosein Kermanpur, en la red social X.

Israel acoge en sus bases militares más aviones cisterna de EE.UU. por escalada con Irán Israel está dejando aterrizar los aviones cisterna que Estados Unidos utiliza como parte de su escalada con Irán en las bases de su Ejército, confirmó a EFE un oficial de las fuerzas armadas. "Estados Unidos ha decidido ajustar su despliegue militar en la región y como parte de este ajuste, en coordinación con las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) se decidió reforzar la flota de aviones cisterna estacionados en Israel con más aeronaves de repostaje", recoge el comunicado compartido con esta agencia.

Instalación petrolera de Kuwait sufre "pérdidas materiales graves" tras ataques de Irán Una instalación petrolera de Kuwait sufrió este sábado "pérdidas materiales graves" en uno de los ataques de represalia de Irán contra el país del golfo Pérsico, cuyas instalaciones energéticas han vuelto a ser golpeadas por la República Islámica en medio del enfrentamiento con Estados Unidos. "Uno de los sitios vitales en el sector petrolero fue objeto esta mañana de ataques iraníes brutales y repetidos, que resultaron en varios heridos y pérdidas materiales graves", dijo la Compañía Nacional de Kuwait en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial del país, KUNA.

El líder supremo iraní no reaparecerá mientras haya guerra, según fuentes oficiales El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, no reaparecerá en público hasta que la situación se normalice con EEUU e Israel, informó este sábado una fuente oficial a la agencia rusa TASS. "Por motivos de seguridad su excelencia no reaparecerá en público próximamente. El Gobierno espera a que la situación se normalice. Entonces reaparecerá", señaló la fuente. Añadió a TASS que Jameneí "no aparece en público debido a la guerra", durante la que fue asesinado su padre y ayatolá, Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero.

Un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza mata a tres personas Tres personas murieron y dos resultaron heridas este sábado en un bombardeo del Ejército de Israel en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), informó el Hospital Shifa de la capital gazatí. Un dron de las fuerzas armadas israelíes bombardeó una concentración de personas en una calle del barrio Zeitún de la capital gazatí, por otro lado el Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad a Wafa, la agencia oficial de noticias palestina. Según el Shifa, entre los fallecidos hay un joven de 18 años y un hombre de 48.

Presidente de Líbano viaja a EEUU por invitación de Trump para abordar tregua con Israel El presidente del Líbano, Joseph Aoun, partió este sábado a Washington por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre el alto el fuego con Israel y la retirada de las tropas del Estado judío en el sur del país árabe, anunció la Presidencia libanesa. La Presidencia dijo en un comunicado que Aoun viajó con la primera dama libanesa, Nehmat Aoun, desde Beirut a Washington "en respuesta a una invitación" de Trump, después de que Estados Unidos calificara el pasado miércoles de "productivas y positivas" las negociaciones entre el Líbano e Israel en Roma para avanzar en el alto el fuego.

Al menos tres muertos en la séptima noche consecutiva de ataques de EEUU contra Irán Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas en la séptima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán, en la sureña provincia de Hormozgán, donde los bombardeos alcanzaron varias vías de comunicación, incluidos un túnel y dos puentes, informaron este sábado las autoridades locales. El vicegobernador político, de seguridad y social de Hormozgán informó de la muerte de tres personas y de ocho heridos tras los ataques contra varios puntos de la provincia y afirmó que se ofrecerá información adicional una vez que finalicen la recopilación de datos y las investigaciones sobre el terreno, según informó la agencia Tasnim.

Irán ataca bases de EEUU en Kuwait y Baréin y dice haber matado a varios soldados Irán anunció este sábado que varios soldados estadounidenses murieron en sus nuevos ataques contra objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait, en una nueva oleada de operaciones de represalia que incluyó también ataques en Baréin, golpeando bases, radares, centros de comunicaciones, depósitos de combustible, aeronaves y varios puentes. "Los poderosos combatientes de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria atacaron el lugar de concentración de las fuerzas agresoras en Arifjan (Kuwait) y causaron la muerte de varios de ellos", afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Fars, un día después de que Estados Unidos desmintiera las afirmaciones de Irán de que sus fuerzas mataron a militares estadounidenses en un ataque en la zona militar de Al Tanf, en Siria.

UE critica la decisión de Israel de destinar nuevos fondos a la expansión de asentamientos La Unión Europea (UE) criticó este viernes por la noche la decisión del Gobierno israelí de destinar nuevos fondos a la expansión de asentamientos en Cisjordania, ya que esto dará lugar a "un mayor afianzamiento" de colonos y expondrá a los palestinos a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos. "La reciente decisión del Gobierno israelí de destinar nuevos fondos significativos a la expansión de los asentamientos en Cisjordania constituye un hecho preocupante. Esto dará lugar a un mayor afianzamiento de los asentamientos en zonas especialmente sensibles de Cisjordania y a una creciente fragmentación y aislamiento de las comunidades palestinas, lo que las dejará expuestas a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).