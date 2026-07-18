Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski justica los ataques a centros logísticos rusos alegando su uso militar

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, justificó en su cuenta de X los ataques a dos centros logísitcos de Wildberries, uno en la región de Moscú y otro en la de Tambov, asegurando que eran usados para el envío de componentes para fabricar drones y otras piezas militares.

"En especial, como reacción a los ataques rusos a nuestra infraestructura civil y nuestras ciudades hemos atacado dos centros logísticos, en las regiones de Mosví y de Tambov, una a más de 500 kilómetros y otra a más de 700 kilómetros del frente. El agresor los usaba para enviar componentes sancionados para la fabricación de drones y sistemas de navegación", escribió Zelenski.