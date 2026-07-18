Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 5.069 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 41 los españoles fallecidos por los seísmos

Tareas de reconstucción y salvamento en La Guaira (Venezuela).

Tareas de reconstucción y salvamento en La Guaira (Venezuela). / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Más de 5.069 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
  2. La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
  3. Medicina baja al 13,053 y Periodismo al 5,225: así quedan las notas de corte de la UEx tras la segunda adjudicación
  4. El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares
  5. Cortes de tráfico este viernes en una de las principales avenidas de Cáceres: horario y tramo afectado
  6. El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
  7. A Pedro Porro se le notan sus años en Londres: así habla inglés con acento extremeñísimo
  8. Diego, un niño de 5 años de Alcuéscar con leucemia, necesita un donante de médula

Quién es quién en el nuevo núcleo de poder del Partido Popular de Badajoz con Gema Cortés al timón

Quién es quién en el nuevo núcleo de poder del Partido Popular de Badajoz con Gema Cortés al timón

De la emoción del Mundial al ritmo de Dire Straits: los planes para disfrutar Cáceres

De la emoción del Mundial al ritmo de Dire Straits: los planes para disfrutar Cáceres

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

Víctor Mareño, adiestrador canino: “Saludar al perro con demasiada efusividad al llegar a casa puede provocar problemas en su conducta”

Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia por las víctimas"

Juanma Moreno, el día que se cumplen seis meses de la tragedia de Adamuz: "Reivindicamos verdad, transparencia y justicia por las víctimas"

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina

La FIFA estrena una nueva tradición al estilo estadounidense: así es el 'anillo de campeón' que entregará a España o Argentina

Naharro sale reforzado con el 99,4% de los votos del PP y pone la Diputación de Badajoz en la diana

Naharro sale reforzado con el 99,4% de los votos del PP y pone la Diputación de Badajoz en la diana

Una catástrofe natural golpea el centro de China con ocho víctimas mortales y más de 30 desaparecidos

Una catástrofe natural golpea el centro de China con ocho víctimas mortales y más de 30 desaparecidos

El bailarín Álvaro Payo encuentra respaldo en Cáceres, mientras su futuro en Londres sigue en el aire

El bailarín Álvaro Payo encuentra respaldo en Cáceres, mientras su futuro en Londres sigue en el aire
Tracking Pixel Contents