España y Argelia culminarán su acercamiento con la celebración de una Reunión de Alto Nivel en octubre

Tras un parón de más de tres años en los intercambios comerciales y diplomáticos, derivado del cambio de posición de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental, España y Argelia han decidido abrir una nueva etapa constructiva. La plasmarán en la celebración de la octava Reunión de Alto Nivel, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y ministros prevista para el próximo mes de octubre. Así lo ha confirmado el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, en una comparecencia ante los medios en Argel junto al presidente español.

Sánchez, de visita en el país magrebí tras años de desencuentros, ha asegurado que España considera a Argelia un "socio estratégico" y un "buen amigo", tal y como refleja el Tratado de Amistad, que se ha reactivado tras el parón ordenado por Argel. Tebboune suspendió en julio de 2022 este acuerdo, que constituye el marco de las relaciones bilaterales, después de que Sánchez enviara al rey marroquí Mohamed VI una carta en la que respaldaba su plan para conceder al Sáhara Occidental ocupado un régimen de autonomía dentro del reino alauí, competidor estratégico de Argelia.

"Es fundamental reforzar el diálogo político, la base sobre la que se construye todo lo demás. Por eso es muy importante que se celebre la octava Reunión de Alto Nivel", ha subrayado Sánchez. "Va a permitir profundizar la relación en materia de seguridad y lucha contra la inmigración irregular, pero también dar impulso a la relación cultural para fomentar los intercambios humanos".

Sánchez también ha agradecido que España haya sido el país invitado en la Feria Internacional de Argel. "Queremos consolidarnos como un socio estratégico de Argelia en el proceso de modernización que están ustedes impulsando y de proyección de su sector energético y comercial. Por eso es muy relevante que nos acompañen grandes empresas españolas, presentes en Argelia y comprometidas con su prosperidad". Junto a Sánchez han viajado varias empresas, entre ellas Enagás, Moeve y Repsol.

En lo que va de 2026, Argelia ha sido el principal proveedor de gas de España en un contexto internacional delicado, ha recordado el presidente. "Queremos afrontar juntos los retos de la transición energética", ha añadido. "Estar presentes en la industria, la agroindustria, los servicios...".

Irán, Gaza y el Sáhara

Tebboune ha asegurado que ambos líderes han abordado algunos de los asuntos internacionales más candentes, entre ellos el Sáhara Occidental. Argelia apoya al Frente Polisario, al que considera representante legítimo del pueblo saharaui y que tiene su principal base en los campamentos de refugiados de Tinduf, en territorio argelino.

Sobre el Sáhara Occidental y el Sahel, "nos hemos puesto de acuerdo para seguir compartiendo nuestros puntos de vista y para impulsar y sostener los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de soluciones pacíficas a estas crisis, de acuerdo con el Derecho Internacional y los derechos garantizados por la Carta de la ONU", ha señalado el mandatario.

En relación con la cuestión palestina, Tebboune ha calificado de "honorable" la posición española.

"En cuanto a la lucha contra la inmigración irregular, la trata de personas y el crimen organizado transfronterizo, así como a las formas de facilitar el movimiento de personas, nuestras relaciones encuentran ahora un nuevo impulso", ha afirmado el presidente argelino.

"Esperamos avanzar especialmente en los acuerdos de lucha contra la corrupción, dando salida a las solicitudes de ayuda judicial. Esperamos que usted, presidente, pueda responder a esta solicitud. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a las autoridades españolas su respuesta positiva a las solicitudes judiciales para la recuperación de fondos desviados mediante la corrupción".

Argelia espera que España pueda "tener un papel positivo", gracias a su posición en la Unión Europea, para reactivar el Consejo de Asociación entre la UE y Argelia, suspendido desde 2020. Tebboune también ha agradecido la cooperación energética entre ambos países, que, según ha señalado, refleja el compromiso de Argelia con sus socios europeos.

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"Aspiramos a una cooperación mayor, especialmente en el campo de las energías renovables, a la vista de los recursos que tiene Argelia", ha subrayado el líder argelino.