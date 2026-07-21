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Tras los seísmos

Albares eleva a 50 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela y 139 desaparecidos

El ministro ha asegurado que se atiende a unas 220 personas al día en el hospital de campaña desplegado

Daños en La Guaira tras los terremotos de magnitud superior a 7.

Daños en La Guaira tras los terremotos de magnitud superior a 7. / Europa Press

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EFE

Santander

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este martes en Santander que son ya 50 los españoles fallecidos por el terremoto de Venezuela y que hay 139 personas del país aún desaparecidas.

Antes de asistir al curso "España en el mundo" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el ministro ha hablado de esas últimas cifras de fallecidos y del trabajo que está haciendo en el país la Agencia Española de Cooperación, a través del hospital de campaña que ha desplegado, en el que ha dicho que se atiende a unas 220 personas al día.

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"Desde luego España va a estar al lado no solo de los españoles, por supuesto de la colonia en Venezuela, sino que va a estar al lado del pueblo venezolano tanto tiempo como sea necesario", ha subrayado.

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