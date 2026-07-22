Francia se enfrenta al reto de verificar la edad en redes sociales para evitar que su prohibición a menores fracase

Francia se convierte en el primer país europeo, y el segundo en el mundo después de Australia, en prohibir las redes sociales a menores de 15 años. La ley fue aprobada este martes con el respaldo de ambas cámaras del Parlamento, sin embargo, el proyecto que nació para proteger a los más jóvenes de los peligros de internet, no consigue convencer a muchos. La norma entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, y será entonces cuando los menores de 15 años no podrán crear una cuenta en las redes sociales. Aquellos que ya dispongan de una, las “plataformas en línea” -sin especificar la lista concreta- tendrán cuatro meses para eliminar sus perfiles. La ley, sin embargo, excluye a plataformas como directorios educativos o científicos.

La duda ahora nace sobre cómo se llevará a cabo esta verificación de edad, ya que en prohibiciones anteriores, como el acceso a páginas de contenido pornográfico, los sistemas de VPN se convirtieron en una herramienta clave para esquivar los bloqueos. “Estos menores deberán, mediante una notificación en sus teléfonos, verificar su edad y, por lo tanto, demostrar si son mayores o menores de 15 años. Tendrán que utilizar una aplicación sugerida por la plataforma para acreditar su edad”, explica Laure Miller, diputada del grupo Ensemble pour la République y autora de la ley.

Para el diputado socialista, Arthur Delaporte, sin embargo, los métodos de verificación de edad “siguen siendo en gran medida inciertos”. “Aún no están finalizados, a tan solo un mes de la entrada en vigor de la legislación”, insiste. Otra de las incógnitas se centra en cómo esta normativa encajaría en el marco legal europeo, desde donde ya se trabaja para crear una medida global que unifique a todos los países europeos.

Violencia, pedofilia, bullying…

Esta ley nace después de varios escándalos, en los que las redes sociales se han situado en el centro de la polémica. El caso de Lindsay, es uno de ellos; la adolescente de 13 años acabó quitándose la vida en 2023, después de sufrir durante meses ciberacoso por parte de sus compañeros de colegio.

Los disturbios por el caso de Nahel o durante las celebraciones de la Champions también pusieron sobre la mesa el llamamiento a la violencia que existe en ciertos canales de redes sociales, obligando a las autoridades a bloquear Snapchat en situaciones de tensión urbana. En ambos episodios, decenas de menores fueron detenidos por su presunta participación en actos de violencia urbana.

Más allá de la violencia y el bullying, otra de las grandes preocupaciones del ejecutivo es la violencia sexual en las redes sociales. Según el Instituto Nacional de Estadística francés ( INSEE ), las víctimas de acoso sexual digital se multiplicaron por seis entre 2016 y 2024. El estudio además revela que los menores son uno de los grupos más expuestos a este tipo de agresiones: un 28% de los estudiantes de secundaria inferior y un 23% de los de secundaria superior afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia en línea.

Australia, un ejemplo… ¿exitoso?

El pasado diciembre, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. Desde entonces, se ha registrado una disminución del 37% en el número de adolescentes que las utilizan, pero según algunos expertos, es necesario ir más allá, puesto que cerca del 85% de los cientos de adolescentes encuestados por los investigadores siguen utilizándolas. Algunos afirman haber creado nuevas cuentas, mientras que la mayoría sigue usando las que ya tienen, gracias al uso de herramientas antibloqueo.

"Creo que la idea de una prohibición está cobrando interés. No obstante, no basta con una prohibición. También debemos considerar la educación digital, algo que puede ayudar a los adolescentes a desarrollar el pensamiento crítico en relación con su uso de internet", subraya el psicólogo Michaël Stora durante una entrevista para FranceInfo.

En Australia, las plataformas que no cumplen con esta ley se arriesgan a una multa de hasta el 6% de sus ingresos. Francia, por el momento, no contempla multas o sanciones claras a quienes no cumplan dicha ley.

¿Qué pasa con los menores influencers?

Este es un caso especial. Francia ya cuenta desde 2020 con una legislación específica sobre menores influencers, conocida como Ley Studer. Esta ley no prohíbe que un menor aparezca en contenidos comerciales, pero impone reglas estrictas sobre el trabajo infantil, como la autorización administrativa, límites de horarios, protección de los ingresos generados o el derecho a borrar el contenido cuando el menor crezca y lo solicite, entre otras.

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Si estas reglas se incumplen los tutores legales del menor pueden enfrentarse a penas importantes que van desde multas o incluso en algunos casos condenas de prisión. La gran paradoja que plantean los juristas es cómo puede coexistir un influencer menor con una ley que prohíbe que los menores de 15 años tengan su propia cuenta en redes sociales. La respuesta rápida es que estos menores no gestionan la cuenta sino que son perfiles administrados por adultos, ya sean padres o las agencias de representación.