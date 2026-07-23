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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
La ciudad de Quersoneso, en la Crimea ocupada por Rusia, declarada Patrimonio en Peligro
El comité de la Unesco decidió este jueves inscribir en el listado de patrimonio mundial en peligro la antigua ciudad griega del Quersoneso táurico, en la península de Crimea ocupada por Rusia, durante su asamblea anual que se celebra en la ciudad surcoreana de Busán.
La inclusión del único sitio Patrimonio de la Humanidad en la ocupada península de Crimea por parte del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco "confirma" la "magnitud y la naturaleza sistemática de los cambios que se están produciendo en la propiedad bajo ocupación temporal", afirmó la delegación ucraniana tras la decisión.
El yacimiento arqueológico de Quersoneso fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 2013, un año antes de la anexión de la península por parte del Kremlin, y el informe adoptado ahora por la Unesco destaca la excavación desde entonces de más de 12 millones de objetos arqueológicos y la transferencia a instituciones de Rusia sin autorización de Ucrania.
Zelenski conversa con los enviados de Trump para Ucrania en vísperas del encuentro de Rubio y Lavrov en Manila
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha conversado este miércoles con los enviados especiales del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en vísperas del encuentro del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, de este jueves en Manila, en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Zelenski ha detallado en un breve mensaje en redes sociales que ha sido una "conversación importante y provechosa" sobre como intensificar las vías diplomáticas y acercar la paz, en un momento en el que aún se desconoce cuando Moscú y Kiev volverán a sentarse a negociar tras el parón provocado por la guerra en Irán.
Zelenski habla con Witkoff y Kushner sobre "reactivar la diplomacia y acercar la paz"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este miércoles con Steve Wikoff y Jared Kurshner, representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo activar las conversaciones para lograr la paz en Ucrania. "Acabo de hablar con los representantes del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Una buena conversación sobre cómo activar la diplomacia y acercar más la paz", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram. "Nuestros equipos mantienen un contacto cercano", agregó el mandatario en un mensaje en el que agradeció al presiente Trump y al pueblo estadounidense su "apoyo inquebrantable".
Zelenski señala al embajador de EEUU en la OTAN la entrega de más Patriot como "prioridad crítica"
El presidente de Ucraniana, Volodimir Zelenski, ha señalado este miércoles ante el embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matt Whitaker, que el suministro de más interceptores Patriot es una "prioridad crítica" para Kiev ante los continuos bombardeos de Rusia contra ciudades ucranianas. "Tuvimos una buena conversación, centrada ante todo en cómo proteger los cielos de Ucrania con un mayor suministro de interceptores Patriot a través de PURL", ha afirmado en referencia a la iniciativa de compras de la OTAN para entregar material militar a Ucrania de fabricación estadounidense.
Berlín envía ingenieros militares a Polonia
Alemania ha enviado a un pelotón de ingenieros a ayudar al Ejército polaco a fortificar la frontera con Rusia en la zona del conocido como "corredor de Suwalki", que limita al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado y por el este con Bielorrusia. Según informaron este martes las Fuerzas Armadas de Alemania, un primer contingente de quince militares llegó ya al lugar el mes pasado para examinar la zona, a los que se sumaron en julio el resto de un pelotón de ingenieros.
En vídeo
Drones ucranianos han atacado un almacén de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, en Nevinnomyssk, en la región de Stavropol, causando varios heridos. Tras el bombardeo se generó un espectacular incendio. Tatiana Kim, directora y cofundadora de la empresa, a través de Telegram que los centros logísticos de la compañía en Nevinnomyssk y Krasnodar habían sido atacados por Ucrania.
Un muerto y 15 heridos en el suroeste de Rusia
Los ataques ucranianos de la pasada noche se cobraron una víctima mortal y quince heridos en las regiones de Krasnodar y Stávropol, donde fueron alcanzados varios almacenes, un depósito de petróleo y edificios de viviendas. "La región de Krasnodar sufrió un ataque masivo anoche. Lamentablemente, una persona murió y diez resultaron heridas", comunicó el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, en redes sociales.
Sirski reivindica su labor al frente del Ejército ucraniano
El hasta ahora jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, reaccionó este miércoles a la decisión del presidente, Volodímir Zelenski, de cesarle de su puesto reivindicando su trabajo al frente de las Fuerzas Armadas y ofreciéndose a seguir trabajando desde otro cargo en la estructura militar del país. "Entrego a mi sucesor un Ejército que no sólo defiende y está también a la ofensiva", dijo el general, que agregó que durante este año las fuerzas ucranianas han recuperado 700 kilómetros cuadrados de territorio después de unos dos años sin avances conteniendo la ofensiva rusa.
Mijailo Drapati, un general joven y reformista para 'desovietizar' el Ejército de Ucrania
El general Mijailo Drapati, de 43 años y considerado un reformista, fue nombrado a última hora del martes por el presidente Volodímir Zelenski como nuevo comandante en jefe del Ejército ucraniano, una elección que busca acabar con el 'estilo soviético' en la gestión de las Fuerzas Armadas que sus críticos le achacaban a su predecesor en el cargo, el cesado Oleksandr Sirski. Drapati fue uno de los pocos militares de primer rango que salió en defensa del exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuando Zelenski decidió prescindir de él la semana pasada.
Zelenski cesa al jefe del Ejército y lo reemplaza por el general Mijailo Drapati
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cesó a última hora del martes como jefe del Ejército al general Oleksandr Sirski y nombró como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, que hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército. “He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijailo Drapati”, dijo Zelenski en un discurso a la nación, que resaltó que la decisión fue tomada junto con los principales mandos del Ejército y dijo que buscará un nuevo puesto para Sirski, a quien dio las gracias por su labor en el cargo. El presidente ucraniano anunció además que ofreció al exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuya salida del cargo la semana pasada precipitó la crisis que ha llevado a la destitución de Sirski, una “posición de importancia en el Gobierno” relacionada con la modernización tecnológica que impulsó al frente de la cartera de Defensa.
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