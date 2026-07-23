Guerra Oriente Próximo
Trump eleva la presión sobre Irán: amenaza con un "ataque masivo"
El presidente estadounidense asegura que aún no ha tomado una decisión definitiva y afirma que Irán "todavía no ha sufrido lo suficiente"
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.
En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.
"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el presidente.
Trump se mostró confiado en que Israel "se uniría en dos minutos" si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.
El mandatario estadounidense aseguró que los iraníes "quieren negociar" un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: "Todavía no han sufrido lo suficiente", expresó.
El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.
- La fecha más esperada: la Ronda Sur de Cáceres abre al tráfico el próximo lunes tras años de espera
- La matrícula del coche le delató: 1.000 euros de multa por dejar inodoros en la puerta de un punto limpio de Cáceres
- Detenido en Plasencia por hacerse pasar por otra persona en el examen teórico de conducir
- Suspendida la ruta nocturna Luna de la Plata de Plasencia por las Dragonas del Jerte
- Gran parte de Extremadura, en alerta amarilla este miércoles
- La Junta de Extremadura reconoce atrasos en el pago de complementos de los trabajadores de El Cuartillo en Cáceres
- Galería | La Ronda Sur de Cáceres, lista para su apertura
- Cáceres despide a Joaquín Solís, el hostelero que hizo de La Chimenea un hogar para San Francisco