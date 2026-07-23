Grecia logra que la UE permita exportar gas ruso a terceros países a pesar de las sanciones

La Unión Europea ha llegado a un acuerdo este jueves para imponer un nuevo paquete de sanciones a Rusia que endurece las medidas contra el sector financiero y congela el tope al precio del petróleo para que el Kremlin no se beneficie de la crisis en Oriente Medio, pero el trato incluye una excepción para permitir que las empresas europeas puedan seguir exportando gas ruso a terceros, a petición de Grecia.

"En un momento en que Ucrania ha cobrado impulso militar, nuestras sanciones siguen debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras llegar a un acuerdo con los embajadores de los países del bloque. Pero lo cierto es que ese nuevo paquete de sanciones llega debilitado.

El cambio de gobierno en Hungría dio un respiro a la UE. La llegada de Peter Magyar al gobierno facilitó la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia y más ayuda a Ucrania. Pero lo cierto es que tomar medidas contra el Kremlin está siendo cada vez más difícil para los Veintisiete. Por un lado, porque después de cuatro años, quedan pocos sectores de la economía rusa que los europeos no hayan tocado. Y, por otro lado, porque cada vez está más en juego.

La UE siempre ha defendido que las sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania debían hacer más daño a la economía rusa que a la europea. En los últimos meses, algunos países han jugado esa carta para reclamar flexibilidad y tratar de proteger a sus industrias.

La excepción griega

El último ha sido Grecia. El gobierno griego mantuvo bloqueado el nuevo paquete de sanciones hasta lograr una excepción a la prohibición total de comerciar con gas ruso que la UE había pactado por unanimidad el pasado año y que debía empezar a aplicarse a partir de 2027. Esta permitirá que su industria naviera continúe transportando gas natural licuado ruso a terceros países.

Sin embargo, la excepción solo permite seguir dando servicio a empresas europeas que tengan contratos previos al inicio de la guerra. Además, el Consejo, donde están representados los gobiernos de los veintisiete países del bloque, revisará anualmente esa excepción, según fuentes comunitarias.

La griega Dynagas es una de las empresas más importantes del sector y da servicios para el transporte de gas con rompehielos desde la mayor planta de gas de Rusia en Siberia. El argumento de Grecia era que, en la práctica, las medidas afectarían solo a la industria griega porque de hacerse efectivas, Rusia encontraría una alternativa fuera de la esfera de influencia de la UE y sus ingresos quedarían intactos.

Las nuevas sanciones

Tras unas "complejas" negociaciones que han puesto de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta la UE para aprobar más sanciones, los embajadores de los Veintisiete llegaron a un acuerdo el jueves. El texto debe aún aprobarse formalmente a lo largo del día, antes de entrar en vigor, pero el acuerdo está cerrado.

El texto ha confirmado la congelación del tope al precio del petróleo ruso durante un año. El objetivo es que Rusia no pueda beneficiarse de la volatilidad de los precios, como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, que se alarga desde hace meses. "Estamos atacando a Putin donde más le duele: cortando las fuentes de financiación de las que depende para mantener su guerra", ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El nuevo paquete de sanciones amplía también la lista de personas y empresas objeto de medidas restrictivas. Además, se han incluido nuevos barcos considerados como pertenecientes a la 'flota fantasma' que Rusia utiliza para evitar las sanciones y, por primera vez, embarcaciones que les den asistencia.

Además, el paquete endurece las restricciones al sector financiero ruso, a las criptomonedas y al comercio, para limitar la capacidad de la industria militar rusa, aunque se queda fuera el sector pesquero. Por otra parte, los Veintisiete se han comprometido a tomar medidas para restringir los visados a excombatientes rusos, tal y como pedían los países del este y los bálticos.

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Kallas ha asegurado que ya trabaja en el siguiente paquete de sanciones. "La UE debe estar preparada para responder a cualquier escalada rusa", ha dicho la alta representante para la política exterior del bloque. La duda ahora es cuál será el siguiente escollo al que se enfrente.