La Comisión Europea acusa a TikTok de no garantizar la seguridad de los menores

La Comisión Europea se ha arremangado para hacer cumplir sus leyes digitales. Tras castigar a Google y a AliExpress con multas de 890 y 550 millones de euros por violar sus regulaciones, el brazo ejecutivo de la Unión Europea ha acusado este viernes a TikTok de hacer lo mismo al no garantizar la seguridad de los menores de edad.

Según la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las redes sociales y plataformas digitales que operan en el mercado comunitario están obligadas a adoptar medidas para que sus usuarios puedan utilizar sus servicios de forma segura. Sin embargo, Bruselas considera que la popular aplicación, propiedad del gigante chino ByteDance, no hace lo suficiente para asegurar que acosadores puedan llegar hasta los más jóvenes.

La Comisión denuncia que TikTok permite que los usuarios menores de edad puedan configurar su cuenta para que sea pública, lo que permite que su contenido sea accesible e incluso se recomiende a otros usuarios. "Esta exposición podría dar lugar a contactos no deseados por parte de posibles agresores y al riesgo de que el contenido se utilice para el ciberacoso", asegura en un comunicado. "Esta función ofrece potencialmente a desconocidos una ventana a la vida de un menor".

Adolescentes y TikTok. / El Periódico

Incluso cuando las cuentas son privadas, estas pueden encontrarse "fácilmente". Solo hace falta que los usuarios, incluso los que no tienen una cuenta abierta en TikTok, los busquen y los localicen a través de la pestaña de seguidores de otros usuarios. La UE considera que eso "los expone a riesgos".

Se exigen cambios

Es por eso que exige que la plataforma ajuste la configuración predeterminada de las cuentas públicas de menores de edad para que sus contenidos solo sean, por defecto, visibles para aquellos usuarios que hayan sido aceptados. También le pide abstenerse de recomendar y amplificar algorítmicamente el contenido de los usuarios de 16 y 17 años a través de la sección Para ti.

"Un alto nivel de protección no debería ser una opción que haya que activar; debería ser la configuración por defecto", ha remarcado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la CE, en un comunicado. "Los menores merecen una experiencia segura desde el momento en que se conectan a Internet".

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Su conclusión es, por ahora, preliminar. TikTok puede apelar la decisión para tratar de revertirla. Si ratifica su decisión, la Comisión podrá imponer a la plataforma una multa con un importe máximo equivalente al 6% de su volumen de negocios anual a nivel mundial. Esta deberá ser "proporcionada" y "determinada en función de la naturaleza, la gravedad, la recurrencia y la duración de la infracción".