Economía
Trump anuncia subidas de aranceles para la UE por multar de nuevo a empresas de EEUU: "Lo pagarán caro"
El presidente estadounidense acusa a Bruselas de "robar" a las grandes tecnológicas y amenaza con imponer nuevos gravámenes como represalia
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes nuevas subidas de aranceles a la Unión Europea en respuesta a las multas "sin explicación alguna" que han impuesto a grandes multinacionales como Apple, Amazon o Meta.
"La Unión Europea vuelve a las andadas y, como siempre, ¡ataca directamente a grandes empresas estadounidenses!", ha denunciado el presidente de Estados Unidos en un mensaje en su plataforma de redes sociales, en el que ha acusado a Bruselas de "robar" a estas compañías sin dar ningún tipo de explicación.
"Estados Unidos no es una 'hucha' para Europa, ¡no lo permitiremos!", ha aseverado Trump, quien ha advertido de que su Gobierno no va a tolerar esta "práctica ilegal y altamente discriminatoria", que remonta al primer año de la administración del expresidente Joe Biden.
Trump ha anunciado que pondrán en marcha una investigación acerca de estas prácticas "ilegales y nada éticas" que la UE ha ido imponiendo a las compañías estadounidenses que, en el caso de Google, suman ya más de 18.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euro), ha dicho.
La queja llega, según explica Trump, tras conocer que Google ha sido multada "con otros 1.000 millones de dólares", después de que en el pasado ya lo fueran también "sin motivo alguno" otras grandes compañías como Apple, Meta o Amazon.
"La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal (...) Las sanciones serán revocadas por completo y prevemos que se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible", ha advertido el presidente de Estados Unidos.
Cabe destacar que la UE ha multado a estos gigantes tecnológicos por infringir las normas europeas sobre competencia y privacidad de sus usuarios.
Las amenazas del magnate llegan un día después de que anunciara una nueva ronda de aranceles contra cerca de 60 países tras expirar el gravamen temporal del 10% impuesto durante 150 días, una medida con la que supuestamente pretende penalizar a las economías que, a su juicio, no han adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
La Comisión Europea valoró en las últimas horas de manera positiva esta medida puesto que en su caso se mantenía ese 10%, en línea con el acuerdo comercial alcanzado, y recuperan exenciones para productos como el corcho y los diamantes.
Fuente: El Periódico
- Muere un hombre de 53 años ahogado en la piscina municipal de Alcántara
- Pedro Porro, recibido por Guardiola antes de reencontrarse con su ciudad como campeón del mundo
- Tres detenidos por agredir al alcalde de Zahínos y a dos guardias civiles en Oliva de la Frontera
- Las viviendas policiales abandonadas de la avenida de Cervantes en Cáceres: 'Las intervenciones por okupación son recurrentes
- Un incendio en Ávila, a 90 kilómetros de Extremadura, obliga a evacuar a vecinos y 200 niños
- Oliva de la Frontera condena el violento episodio que deja al alcalde de Zahínos con la nariz fracturada y a dos guardias civiles de baja
- Detienen en Villanueva de la Serena a un peligroso preso fugado de la cárcel de Tarragona que se ocultaba en una finca familiar
- Una casa de Mérida escondía una necrópolis y la historia de una niña cristiana fallecida en el año 516