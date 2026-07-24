Trump estudia cómo intensificar la guerra con Irán, que extiende las amenazas a sus aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a hacer sonar los tambores de guerra total contra Irán. El magnate republicano se ha reunido este viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras evalúa si intensifica la contienda en Oriente Medio, según ha avanzado el diario 'The New York Times'. Cobra fuerza así la posibilidad de un "ataque masivo", opción que el propio Trump puso sobre la mesa el jueves en declaraciones al portal Axios, abriendo la puerta a una ofensiva contra la república islámica mayor que la que EEUU e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero.

Trump tiene previsto reunirse la próxima semana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien visitará Washington por el funeral del senador republicano Lindsey Graham. La última vez que se reunieron fue en febrero pasado, cuando Netanyahu convenció a Trump de ir a la guerra contra Irán.

El republicano está estudiando una escalada en el conflicto después de que hace dos semanas rompiera el alto el fuego que habían acordado ambos países para desbloquear el estrecho de Ormuz y negociar un acuerdo nuclear. Desde entonces, ambos países intercambian fuego en el Golfo Pérsico, donde los ataques iraníes contra bases estadounidenses en la región han causado la muerte de cuatro militares del país norteamericano.

Amenaza económica

En las últimas horas, Trump ha lanzado otra amenaza contra Irán, en este caso económica, al advertir de que los daños ocasionados a buques, cargamentos u otros bienes de EEUU serán pagados con dinero iraní que se encuentre bajo control estadounidense. No detalló qué tipo de activos iraníes serían utilizados ni explicó el procedimiento legal para hacerlo, pero Washington mantiene bloqueados activos y fondos vinculados al régimen como parte de sus sanciones contra Teherán, aunque no existe una cifra pública única sobre el montante total.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este viernes a la población de los países de la región que albergan bases militares de Estados Unidos que se alejen "inmediatamente" a una distancia mínima de 500 metros de cualquier lugar que de cobijo a militares estadounidenses. Y es que Irán viene respondiendo con ataques diarios a países de Oriente Medio aliados de EEUU y que albergar instalaciones miliares del país norteamericano, entre ellas Kuwait, Baréin, Jordania o Catar.

Netanyahu en la Casa Blanca

En ese contexto de creciente tensión, que se ha traducido ya en 13 noches de ataques cruzados, se reunirá el lunes Trump con Netanyahu. Pero el primer ministro israelí también abordará con el líder republicano el otro frente que mantiene abierto en Oriente Medio, pues entrará en la Casa Blanca después de que la visitase el presidente de Líbano, Joseph Aoun, quien buscó la colaboración de EEUU como único actor con capacidad real para garantizar la retirada israelí de suelo libanés.

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Aoun insistió ante Trump en la "necesidad urgente" de una retirada completa de Israel del sur del país, para que el Líbano extienda su plena soberanía "únicamente a través de sus propias fuerzas" y avance en la implementación del acuerdo que permitió el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. De hecho, el presidente de EEUU se ofreció a dialogar con la milicia libanesa, afín al régimen de Irán, si así se lo pedía el Gobierno libanés.