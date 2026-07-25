EEUU
Ocho muertos, incluyendo seis niños, en un incendio investigado como un posible homicidio-suicidio en Michigan
EFE
Ocho personas de una familia murieron, incluyendo seis niños, en un incendio en el estado de Michigan, donde la policía indaga la muerte como un posible homicidio-suicidio porque algunas víctimas tenían también heridas de bala.
Las autoridades esperan este sábado los resultados de la autopsia tras descubrir el viernes los cuerpos en el pueblo de Grand Haven Township, que está junto al lago Michigan, declaró a los medios Jacob Sparks, el capitán de policía de la Oficina del Alguacil del Condado de Ottawa.
La policía indaga como "sospechosas" las muertes de los dos adultos, mayores de 40 años, y de los seis menores de edad, quienes tenían entre cinco y 15 años y cuyas identidades no se han revelado, según el funcionario.
Heridas de bala y un incendio
"Es muy pronto para decir si es un homicidio-suicidio, puedo decirles que esa es una teoría que tenemos y estamos viendo si podemos verificar eso", detalló Sparks fuera del lugar de los hechos.
Los agentes descubrieron los cuerpos cerca de las 11:40 horas del viernes (16:40 GMT) tras recibir reportes de humo de una casa en la zona de Riverside Trail, donde aún no se ha identificado la causa del incendio.
Sparks describió la escena del crimen como "complicada" y "muy grande", al indicar que todas las personas involucradas en el hecho estaban dentro de la casa, por lo que no creen que haya una amenaza para la población en general.
La Policía del Estado de Michigan está colaborando con la investigación, que también busca determinar si el incendio fue intencional.
Fuente: El Periódico
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