Quién era Abdul Ballout, el yihadista de 21 años que dejó un muerto y 29 heridos en el Orgullo de Berlín

Consternación este domingo en la Puerta de Brandeburgo de Berlín (Alemania) para conmemorar a las víctimas del ataque ocurrido este pasado sábado durante el Día del Orgullo (conocido históricamente como el Christopher Street Day) . Este atentado costó la vida de una mujer e hirió a otras 29 personas. El presunto perpetrador de esta tragedia fue Abdul Ballout, un joven de 21 años y ciudadano alemán de origen libanés, plenamente fichado por las autoridades germanas debido a su estrecha vinculación con el radicalismo islámico y sus intentos previos de unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La noche del sábado, la capital alemana vibraba con el cierre de una de las festividades del Orgullo LGBTIQ+ más multitudinarias de Europa. Cientos de miles de personas se concentraban en las inmediaciones del parque Tiergarten, el parque central de la capital alemana, y la emblemática Puerta de Brandeburgo. Alrededor de las 22.15 horas, la celebración se tornó en una pesadilla cuando Ballout irrumpió en el recinto lúdico a gran velocidad al volante de una furgoneta, arremetiendo de forma deliberada contra la multitud congregada. No conforme con el atropellamiento masivo, el atacante descendió del vehículo armado con un machete, con el que apuñaló indiscriminadamente a varias personas antes de emprender la huida a pie aprovechando la confusión generalizada. El brutal ataque se cobró la vida de una mujer y dejó al menos 29 heridos de diversa consideración, desatando de inmediato el pánico colectivo y forzando la suspensión fulminante de los eventos oficiales.

Un perfil yihadista bajo el radar

La identidad de Abdul Ballout sacudió los cimientos del aparato de seguridad interior alemán. Nacido en Alemania en 2005 en el seno de una familia de raíces libanesas, el joven no era un desconocido para la justicia. De hecho, el 12 de mayo anterior al ataque ya había recibido una condena de un año y diez meses de prisión en virtud del Código Penal juvenil por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado. Luego quedó en libertad condicional a la espera de que la justicia resolviera el recurso de la fiscalía, que pedía una pena más larga, y mientras estaba participando en un programa de desradicalización. También poseía antecentedes penales por lesiones y robo.

Las alertas de radicalización islamista en torno a su figura eran constantes y la fiscalía confirmó que el joven mantenía nexos directos con redes del extremismo yihadista internacional. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, no dudó en catalogar el suceso como un "atentado terrorista islamista" clásico, trazando paralelismos inmediatos con tácticas previas de atropellos masivos utilizadas por el terrorismo extremista en Europa central. Tras el ataque, Berlín blindó sus calles en un operativo de búsqueda que se prolongó por casi 24 horas. La Policía Federal y las fuerzas de élite desplegaron helicópteros y cientos de agentes por toda la región metropolitana, extendiendo los controles a estaciones ferroviarias y fronteras.

La búsqueda del sospechoso concluyó el domingo por la tarde. Un aviso situó a Ballout oculto en un complejo de huertos urbanos y jardines del distrito de Spandau, en el oeste de la periferia berlinesa. Al verse acorralado por los efectivos policiales, el sospechoso arremetió de forma violenta contra los agentes blandiendo un arma blanca. Los policías de la unidad especial abrieron fuego defensivo de inmediato, abatiendo a Ballout en el acto. A pesar de los intentos de reanimación médica en la escena, el presunto terrorista falleció en el lugar de los hechos.

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El trágico suceso vuelve a poner bajo el foco el debate sobre la vigilancia de individuos radicalizados y el repunte de los crímenes de odio y terrorismo contra la comunidad LGBTIQ+ en suelo europeo.