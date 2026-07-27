Irán y EEUU suspenden los ataques ante la intención de Trump de volver a abrir negociaciones

Irán y Estados Unidos han frenado sus ataques, bombardeos y respuestas durante el fin de semana ante la previsión de una posible reapertura de las charlas entre los dos países, algo que de momento no ha ocurrido.

Durante el fin de semana, Pakistán ha asegurado haber estado trabajando para reabrir los canales de comunicación entre Washington y Teherán, rotos hace dos semanas ante las constantes escaramuzas en el estrecho de Ormuz, con Irán disparando contra cargueros que intentaban cruzar la vía sin permiso expreso de la República Islámica.

Los ataques, desde mediados de julio, fueron diarios hasta este viernes: el fin de semana las armas han callado, en un primer posible paso hacia la vuelta a la mesa de negociaciones. "[El presidente estadounidense, Donald] Trump quiere dar un poco de espacio a las negociaciones; darles una posibilidad", declaró este domingo el embajador de EEUU ante Naciones Unidas, Mike Waltz. A principios de mes, durante la cumbre de la OTAN en Turquía, Trump llegó a declarar que era "inútil" hablar con los iraníes, a los que catalogó de "mentirosos, escoria y basura sangrienta".

Y de hecho, Arabia Saudí, Irak y Jordania han asegurado haber repelido varios ataques con pequeños drones. Irán no ha confirmado la autoría de dichas acciones, pero los objetivos eran claros: instalaciones petrolíferas regionales, un objetivo de Teherán durante toda la guerra.

"Los estadounidenses están sufriendo en esta situación actual, que es su culpa. Han hecho todos estos ataques, y ahora están encallados. Nunca dejaremos que EEUU determine cómo será la paz o la guerra, pero lo que vemos claro es que ellos buscan volver a las charlas cada vez que los precios de la energía suben", ha declarado este lunes por la mañana el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaeí.

Durante la jornada de este lunes, sin embargo, —ante el parón confirmado de los ataques en la región— el precio internacional del crudo ha bajado a menos de 90 dólares el barril en los mercados asiáticos.

Filtraciones anónimas estadounidenses a la prensa durante los últimos días apuntan a que el Pentágono se ha quedado sin objetivos claros a atacar, por lo que ha pedido a la Casa Blanca parar con unos bombardeos "ya inútiles". Según estas filtraciones, Washington está en una encrucijada: o da una oportunidad a la diplomacia o lanza una guerra total contra Irán.

"Estamos en charlas muy profundas con Irán, y estamos preparados para una acción militar muy fuerte. No hay mucho tiempo para las negociaciones. O avanzan muy rápido o dejaremos de hablar", ha dicho este lunes Trump al medio Axios.

Una visita esperada

Sin duda, el gran proponente de un conflicto a gran escala contra la República Islámica no es otro que el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, que viaja este lunes a Washington para reunirse con Trump. Israel, con su invasión ininterrumpida del sur del Líbano, fue el primer foco de tensión que dejó el pre-acuerdo firmado entre Irán y EEUU a principios de junio en papel mojado.

Pero los desacuerdos han sido múltiples: desde el estatus de Ormuz —que Teherán asegura que controlará en el futuro— hasta el levantamiento de sanciones y entrega de activos iraníes congelados en el extranjero. Apenas nada de lo firmado en Suiza a principios del mes pasado se ha cumplido. La vuelta a la guerra abierta en la región es una opción más que real.

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"Tenemos mucho más escepticismo que optimismo en lo que se refiere al parón de los ataques de EEUU. Nuestra visión es que la pausa es más táctica que genuina. Irán ha acumulado una gran experiencia, amarga, en lo que respecta a los engaños estadounidenses", ha declarado este lunes una fuente anónima iraní a la agencia de noticias Reuters.