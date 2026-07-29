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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca antes del funeral del senador Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania ataca un almacén de Wildberries a 200 kilómetros de Moscú
Ucrania atacó durante la madrugada de este miércoles otro almacén de Wildberries, el Amazon ruso, esta vez en la región de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de la capital de Rusia, según informaron las autoridades locales y medios independientes. "El centro logístico de la compañía en Riazán fue evacuado en correspondencia con las normas de seguridad", informó la compañía en su canal de Telegram.
Ucrania advierte a Irán de que se abstenga de brindar "cualquier apoyo" a Rusia en la guerra
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha advertido este martes a Irán de que se abstenga de brindar "cualquier apoyo" a Rusia en el conflicto con Ucrania en una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que ha defendido su objetivo de "contrarrestar la agresión rusa".
"Llamé al ministro de Exteriores de Irán (...) para mantener una conversación franca. La diplomacia consiste en el diálogo directo, incluso cuando resulta difícil (...) He hecho hincapié en la necesidad de abstenerse de cualquier medida que agrave la situación, así como de poner fin a cualquier apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania", ha indicado en sus redes sociales. "Esta guerra es ilegal y debe terminar", ha remachado.
El Gobierno nombra a Adela Díaz nueva embajadora de España en Ucrania
El Gobierno ha nombrado este martes a Adela Díaz Bernárdez, que ocupa actualmente la segunda jefatura en la Representación Permanente ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas, como embajadora de España en Ucrania, así como a los nuevos responsables de las legaciones diplomáticas en Letonia, Panamá y Serbia.
En la referencia del Consejo de Ministros, indica que Díaz, que pertenece a la carrera diplomática, ha desarrollado su carrera administrativa en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Zelenski y Trump acuerdan reforzar la defensa antiaérea de Ucrania ante los ataques de Rusia
Aprovechando una aparente mejor disposición del presidente de EEUU, Donald Trump, hacia Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski ha aprovechado este lunes un viaje a EEUU para reunirse con su homólogo estadounidense y solicitar ayuda para frenar la oleada de ataques aéreos con misiles balísticos sobre Kiev y otras ciudades, que en lo que va de año se han cobrado la vida de más de 1.300 civiles, un incremento de un 37% respecto al mismo periodo del año anterior. "Nuestra prioridad absoluta es la defensa contra los misiles balísticos", había adelantado el propio jefe del Estado ucraniano en su red social X. (Seguir leyendo)
Zelenski publicó un mensaje en X acompañado de varias fotografías del encuentro, que estuvo cerrado a la prensa y se produjo horas antes de que ambos líderes participen en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.
Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que ambos participen en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.
La Casa Blanca informó a la prensa de que el encuentro, que se desarrolla a puerta cerrada, comenzó a las 9:47 hora de Washington (13:47 GMT).
Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelenski continúa presionando a sus aliados occidentales para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques con drones rusos.
Rusia toma localidad ucraniana a 20 kilómetros al suroeste de Kramatorsk
Rusia tomó la localidad ucraniana de Krasni Kut, en la anexionada región ucraniana de Donetsk y a 22 kilómetros al suroeste del importante bastión de Kramatorsk, uno de los principales objetivos de la campaña militar en este sector del frente, comunicó este martes el Ministerio de Defensa.
"Unidades de la agrupación militar Centro liberaron la aldea de Krasni Kut en la República Popular de Donetsk", reza el parte castrense publicado en Telegram. Hace dos semanas el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso precisó que la agrupación Sur había accedido a la localidad de Oleksievo-Druzhkivka, donde combaten contra sus defensores en un intento de avanzar hacia Druzhkivka, considerada la puerta hacia Kramatorsk desde el sur.
Kremlin: Ataques ucranianos obligan a Rusia a poner fin a "amenaza terrorista" de Kiev
Las "acciones terroristas" de Kiev contra la retaguardia rusa, además de objetivos en otros países, obligan a Rusia a llevar a buen término la actual campaña militar en Ucrania, aseveró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"La geografía de las actividades terroristas del régimen de Kiev se amplía, y esto confirma una vez más la creciente necesidad de llevar a buen término la operación militar especial" de Rusia en Ucrania, declaró durante su rueda de prensa telefónica diaria.
Ucrania ataca un depósito de combustible ruso a 1.300 kilómetros de su frontera
El Ejército ucraniano atacó durante la madrugada de este martes un depósito de combustible del Estado ruso situado en la región de Udmurtia, a más de 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, informó el Estado Mayor ucraniano en un comunicado publicado en sus redes sociales.
La nota califica la infraestructura atacada de "estratégica" y explica que sirve para almacenar tanto combustible como otros derivados del petróleo como lubricantes que utiliza el Ejército ruso en caso de emergencias. Las fuerzas ucranianas también alcanzaron durante la noche otro depósito de combustible situado en la península ocupada de Crimea y un almacén de drones en la región ocupada de Lugansk.
Rusia reivindica nuevos ataques contra puertos ucranianos en el mar Negro
Las autoridades de Rusia han vuelto a reivindicar este martes ataques contra infraestructuras portuarias ucranianas y barcos acusados de contribuir a las capacidades militares de Kiev a orillas del mar Negro.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que los ataques han sido perpetrados en zonas del noroeste del mar Negro, donde una de las embarcaciones afectadas "transportaba cargamento militar cuando fue alcanzada por drones de combate" rusos.
Al menos 19 civiles rusos heridos tras ataque de dron ucraniano contra autobús en Bélgorod
Al menos 19 civiles rusos resultaron heridos este martes tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.
"Esta mañana, el Shebékino, un dron ucraniano, volvió a atacar otro autobús público. Diecinueve civiles resultaron heridos. Dieciocho de ellos fueron trasladados de urgencias al hospital central de Shebékino", informó el gobernador en funciones de Bélgorod, Alexandr Shuváev, en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.
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