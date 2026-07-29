Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania advierte a Irán de que se abstenga de brindar "cualquier apoyo" a Rusia en la guerra

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha advertido este martes a Irán de que se abstenga de brindar "cualquier apoyo" a Rusia en el conflicto con Ucrania en una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que ha defendido su objetivo de "contrarrestar la agresión rusa".

"Llamé al ministro de Exteriores de Irán (...) para mantener una conversación franca. La diplomacia consiste en el diálogo directo, incluso cuando resulta difícil (...) He hecho hincapié en la necesidad de abstenerse de cualquier medida que agrave la situación, así como de poner fin a cualquier apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania", ha indicado en sus redes sociales. "Esta guerra es ilegal y debe terminar", ha remachado.