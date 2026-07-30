Rusia se plantea abrir una embajada en Andorra

La Rusia de Vladímir Putin "estudia" elevar el estatus de su representación diplomática en el Principat d'Andorra, en la actualidad a nivel de cónsul honorario, y abrir una embajada. Así lo ha avanzado este jueves el diario andorrano 'La Veu Lliure' citando a "fuentes diplomáticas", sin aclarar su nacionalidad. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con el Ministeri d'Afers Exteriors andorrano y con la Embajada de la Federación Rusa en Madrid, y no ha recibido respuesta alguna a su petición escrita de información adicional, ni en la forma de confirmación o de desmentido.

El Consulado Honorario de Rusia en Andorra fue inaugurado en el año 2022, apenas tres semanas antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, en una vistosa ceremonia presidida por el entonces embajador ruso en España, Yuri Korchaguin, y a la que acudieron una cincuentena de personas, que degustaron vodka ruso, champán francés, y escucharon piezas de Vivaldi interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Barcelona.

La representación consular se hace cargo de una colonia de 750 ciudadanos rusos residentes en el Principat. Al frente de la misma se halla el empresario inmobiliario Narcís Socías Tomàs, un hombre de reputación controvertida que, según la prensa local, ha recibido críticas del colegio profesional de su sector y que incluso lideró una singular iniciativa para vender a 100 euros botellas de aire puro de Andorra en las que pretendía incluir el logo de la UNESCO, ya que Andorra está declarada "reserva de la biosfera".

Joel Picon, periodista que firma la información, es precisamente el autor de la última entrevista concedida por el embajador de la Federación Rusa en España y Andorra, Yuri Klimenko. Durante la conversación, el diplomático ruso desgranó una lista de agravios contra las autoridades andorranas por aplicar las sanciones de la UE y sumarse a las iniciativas europeas contra el Kremlin en las instituciones internacionales en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas.

"La situación es deplorable ... y se debe al hecho de que en marzo de 2022, Andorra abandonó su tradicional neutralidad y se adhirió plenamente a las sanciones antirrusas introducidas por la Unión Europea", lamentó el diplomático. "Andorra vota sistemáticamente en contra de Rusia en foros internacionales y apoyó la suspensión de nuestra membresía en el Consejo de Europa, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización Mundial del Turismo", continuó.

Andorra y los BRICS

En la conversación, Klimenko dio a entender que le gustaría atraer a Andorra a la asociación de los BRICS, el grupo de economías emergentes capitaneado por dos autocracias, China y Rusia, que pretende erigirse en representantes del denominado Sur Global y en "alternativa al modelo G-7", en opinión de los analistas. "Los BRICS se presentan a los países pequeños y en desarrollo no como un bloque alternativo para modificar su orientación geopolítica, sino como una herramienta para diversificar los riesgos económicos", propuso. Y citó como un posible beneficio para el microestado pirenaico la posibilidad de "acceder a fuentes alternativas de financiación y mercados sin someterse simultáneamente a la presión política", en velada alusión a la UE.

El 1 de enero de 2017 entró en vigor en Andorra la ley que puso fin al secreto bancario, tras la firma de un acuerdo bilateral de intercambio automático de datos con la Unión y ratificado por el Parlamento Europeo un año antes. Desde entonces, las entidades financieras andorranas comparten regularmente datos de sus clientes con los fiscos de España y Francia y de otros países comunitarios, cooperando de esta manera en la lucha contra la evasión fiscal.

Ello no se consiguió sin presiones. La UE logró que Andorra se aviniera a poner fin a esta práctica bajo la amenaza de ser incluida en una lista negra de jurisdicciones fiscales no cooperativas -en lenguaje corriente, de "paraísos fiscales"- elaborada por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y sometida a sanciones. Incluso el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, amenazó con dimitir de su cargo de copríncipe de Andorra si las autoridades del microestado no aceptaban poner fin a la opacidad bancaria.

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Caso de materializarse, la apertura de una embajada rusa en el pequeño país pirenaico que, aunque no forma parte de la UE, está situado estratégicamente entre dos de sus principales estados miembros, contradeciría la tendencia general en los Veintisiete, que se resume en limitar la presencia de diplomáticos rusos en territorio comunitario desde el inicio de la guerra de Ucrania ante el riesgo que representan para su seguridad. En abril de 2023, mes y medio después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el Ministerio de Exteriores dirigido por José Manuel Albares anunció la expulsión de 25 diplomáticos rusos por representar "una amenaza a la seguridad" de España, una medida similar a la que adoptaron la mayoría de países comunitarios.