El calor, los cortes de luz y las réplicas complican los rescates tras el terremoto de Japón, que deja ya 34 muertos

El seísmo que el martes golpeó el sur de Japón ha dejado 34 muertos y 63 heridos, cinco de ellos en estado grave, pero las autoridades de la prefectura de Kumamoto temen una factura más alta porque decenas de desaparecidos siguen bajo los escombros de los edificios derribados. Los cortes de suministro de agua y luz en plena ola de calor, sumados a las constantes réplicas, complican la vida en las ciudades más castigadas y el rescate de los atrapados.

Los equipos seguían esta mañana removiendo las ruinas del centro comercial de la ciudad de Kashima que alojaba a 3.000 personas en el momento del terremoto. La mayoría había sido ya trasladada al aparcamiento cuando una hora después se produjo una fuerte explosión, probablemente debida a una fuga de gas, que destruyó la segunda planta donde aún permanecían algunos trabajadores. Seis cadáveres han sido ya retirados y once personas pudieron ser rescatadas. También han sobrevivido los 25 gatos de una cafetería que habían sido dejados atrás durante el caos.

El centro llevaba abierto apenas un mes tras una ambiciosa reforma y ya había sufrido importantes daños en el seísmo que azotó la región diez años atrás. Los familiares de los desaparecidos siguen en los aledaños del centro esperando noticias, según la prensa local. En Nippon Paper, una fábrica de papel en la zona de Yatsushiro, ocho personas murieron cuando la enorme chimenea cayó y aplastó el edificio. Los equipos de rescate pudieron salvar a diez personas en las horas siguientes.

Temperaturas de hasta 40 grados

El terremoto se produjo en la isla de Kyushu a una profundidad de diez kilómetros y alcanzó los 6,6 grados en la escala internacional y el nivel más alto en la japonesa. El suelo no ha dado tregua desde el martes. La Agencia Meteorológica de Japón había contado 259 réplicas hasta las 10.00 (hora local) de hoy jueves y ha advertido de que no cesarán al menos en una semana. Cuatro de las réplicas han alcanzado los cinco grados y otros catorce llegaron a los cuatro grados.

La tragedia ha coincidido con una de las cada vez más frecuentes olas de calor que padece el País del Sol Naciente. En 31 de las 47 prefecturas han sido activadas las alertas de golpe de calor, desde la oriental región de Kanto a la meridional isla de Okinawa, con temperaturas que rozarán los 40 grados. En la de Kumamoto, donde se produjo el seísmo, hoy el termómetro marcaba los 35 grados y ha alertado el servicio meteorológico de que subirán el fin de semana. Los equipos de rescate han recibido órdenes de tomar continuos descansos, las autoridades han pedido a ancianos y niños que extremen las precauciones y a la población se le ha recomendado que se mantenga en casa con el aire condicionado, se hidrate y consuma sal. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, ha anunciado esta mañana el envío inmediato de 300 aparatos de aire condicionado a Kumamoto. La mitad serán instalados en los centros de evacuación que acogen a casi 10.000 vecinos.

Edificios en pie, pero sin suministros

Las estrictas normativas de construcción en Japón explican que apenas un puñado de edificios cayeran. Los suministros, en cambio, quedaron arruinados. Decenas de miles de hogares continúan sin electricidad ni agua corriente dos días después. Un hombre de mediana edad lamentaba esta mañana la falta de agua y la comida insuficiente al medio local NHK.

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El seísmo ha paralizado la actividad de uno de los principales núcleos productivos del país. Multinacionales de la automoción como Honda, Nissan o Toyota y tecnológicas como Sony mantienen detenidas sus fábricas a la espera de medir los daños. Es pronto aún para calcular cómo quedarán afectadas las cuentas, ha afirmado hoy el secretario del Gabinete, Minoru Kihara. “Nuestra prioridad inmediata es reparar y restablecer las infraestructuras como puentes y otras instalaciones claves. Monitorizaremos de cerca el impacto en la actividad económica, particularmente en las cadenas de suministro de sectores como los semiconductores y los automóviles”, ha continuado.