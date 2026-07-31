Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca antes del funeral del senador Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendido un curso de FP en Plasencia después de que se hubieran inscrito 21 alumnos
  2. Dos condenados por tender una trampa en Wallapop para recuperar una moto 'scooter' en Cáceres
  3. Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias
  4. Así es el coloso de acero instalado a la entrada de Cáceres que movía casi dos piscinas olímpicas por minuto
  5. Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones
  6. Dóniga se reunirá con El Pilar de Plasencia tras la condena a su presidente vecinal
  7. El artista de Torrejoncillo que ha transformado las Meninas de Velázquez: 'Es un homenaje a mi pueblo y a la mujer torrejoncillana
  8. Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada

Arte, memoria y creación: Proyecto Extremadura abre las últimas plazas para el taller textil de Sonia Navarro, que se celebrará en septiembre en Cáceres

Arte, memoria y creación: Proyecto Extremadura abre las últimas plazas para el taller textil de Sonia Navarro, que se celebrará en septiembre en Cáceres

El desencanto

El desencanto

Ultimátum sindical a la Junta: subida salarial a los funcionarios o se convocarán movilizaciones

Ultimátum sindical a la Junta: subida salarial a los funcionarios o se convocarán movilizaciones

Entrevista a Isabel Ramos, experta en IA

EA Sports FC 27 se pone serio con la defensa automática y los centros asistidos

EA Sports FC 27 se pone serio con la defensa automática y los centros asistidos

Cáceres recibe el tramo de la N-630 que desbloquea el nuevo parque comercial entre Carrefour y Leroy Merlin

Cáceres recibe el tramo de la N-630 que desbloquea el nuevo parque comercial entre Carrefour y Leroy Merlin

“La mayoría de los incendios forestales tienen origen humano”, advierte el ambientólogo Germán Portillo

“La mayoría de los incendios forestales tienen origen humano”, advierte el ambientólogo Germán Portillo

Los docentes extremeños ya pueden consultar su destino definitivo para el curso 2026/27

Los docentes extremeños ya pueden consultar su destino definitivo para el curso 2026/27
Tracking Pixel Contents