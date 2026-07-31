Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

El mandatario republicano asegura que EEUU vivirá una situación similar si los demócratas vuelven al poder

Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de "terrible" la situación en Ceuta y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas.

Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 34 muertos.

Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de las aproximadamente 49.000 personas que cruzaron la frontera.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España".

Noticias relacionadas

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a "las políticas globalistas de extrema izquierda" del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendido un curso de FP en Plasencia después de que se hubieran inscrito 21 alumnos
  2. Dos condenados por tender una trampa en Wallapop para recuperar una moto 'scooter' en Cáceres
  3. Los presupuestos de Extremadura para 2026 rebajan en 43 millones el IRPF, la vivienda y las herencias
  4. Así es el coloso de acero instalado a la entrada de Cáceres que movía casi dos piscinas olímpicas por minuto
  5. Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones
  6. Dóniga se reunirá con El Pilar de Plasencia tras la condena a su presidente vecinal
  7. El artista de Torrejoncillo que ha transformado las Meninas de Velázquez: 'Es un homenaje a mi pueblo y a la mujer torrejoncillana
  8. Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada

Confinados los trabajadores de la planta de Herrera del Duque por un incendio forestal

Confinados los trabajadores de la planta de Herrera del Duque por un incendio forestal

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

Vídeo | Incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque

Vídeo | Incendio en Las Navas, al lado de Herrera del Duque

Una mujer resulta herida grave tras chocar con un vehículo y volcar cerca de Miajadas

Una mujer resulta herida grave tras chocar con un vehículo y volcar cerca de Miajadas

‘Siglos de Silencio’ convertirá Barcarrota en un escenario vivo del siglo XVI

‘Siglos de Silencio’ convertirá Barcarrota en un escenario vivo del siglo XVI

Trump, Meloni y Netanyahu aprovechan la crisis de Ceuta para atacar la política migratoria de España

Trump, Meloni y Netanyahu aprovechan la crisis de Ceuta para atacar la política migratoria de España
Tracking Pixel Contents