Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca

EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
  2. Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
  3. Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
  4. El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: 'Las llamas están a dos metros de mi casa
  5. Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
  6. Un vehículo averiado provoca el incendio póximo a la Reserva de Caza de Cíjara
  7. La Policía Local de Malpartida de Plasencia lanza un llamamiento a la colaboración ciudadana contra la oleada de robos
  8. El eclipse del 12 de agosto en Extremadura: dónde se podrá ver

El incendio está perimetrado en un 70% y se levantan las evacuaciones de Casas de Millán y Grimaldo

El incendio está perimetrado en un 70% y se levantan las evacuaciones de Casas de Millán y Grimaldo

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Monroy enciende las parrillas para estrenar su primer gran festival gastronómico

Monroy enciende las parrillas para estrenar su primer gran festival gastronómico

El incendio de Casas de Millán "pierde fuerza" pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres

El incendio de Casas de Millán "pierde fuerza" pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Los municipios de La Raya renuevan el reconocimiento de la frontera compartida

Los municipios de La Raya renuevan el reconocimiento de la frontera compartida
Tracking Pixel Contents