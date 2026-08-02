Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
  2. Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
  3. Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
  4. El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: 'Las llamas están a dos metros de mi casa
  5. Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
  6. Un vehículo averiado provoca el incendio póximo a la Reserva de Caza de Cíjara
  7. La Policía Local de Malpartida de Plasencia lanza un llamamiento a la colaboración ciudadana contra la oleada de robos
  8. El eclipse del 12 de agosto en Extremadura: dónde se podrá ver

El incendio está perimetrado en un 70% y se levantan las evacuaciones de Casas de Millán y Grimaldo

El incendio está perimetrado en un 70% y se levantan las evacuaciones de Casas de Millán y Grimaldo

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Monroy enciende las parrillas para estrenar su primer gran festival gastronómico

Monroy enciende las parrillas para estrenar su primer gran festival gastronómico

El incendio de Casas de Millán "pierde fuerza" pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres

El incendio de Casas de Millán "pierde fuerza" pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Los municipios de La Raya renuevan el reconocimiento de la frontera compartida

Los municipios de La Raya renuevan el reconocimiento de la frontera compartida
Tracking Pixel Contents