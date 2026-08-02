Más de 2.000 migrantes cruzan el Canal a Reino Unido desde la llegada de Burnham al poder

El Gobierno británico informó este domingo de que un total de 2.076 inmigrantes llegaron en pequeñas embarcaciones al país desde que el laborista Andy Burnham asumió el puesto de primer ministro el pasado 20 de julio en sustitución de Keir Starmer.

El Ministerio del Interior indicó hoy en un comunicado que el número de personas que cruzaron de manera irregular el canal de la Mancha desde Francia en dirección al Reino Unido durante ese mismo periodo del año anterior se situó en 1.962.

Asimismo, las autoridades señalaron que 14.526 inmigrantes llegaron por esa vía al Reino Unido desde el comienzo de este año, el 43 y el 14 % menos que en ese periodo en 2025 y 2024, respectivamente.

Los cruces en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha fluctúan debido a las condiciones meteorológicas, con picos durante los meses más cálidos del verano, recordó el ministerio. "Este Gobierno está intensificando sus esfuerzos para reducir los cruces en pequeñas embarcaciones, con un número récord de devoluciones de migrantes que llegaron por esta vía y una reducción del 12 % en las solicitudes de asilo", aseguró un portavoz ministerial.

La fuente destacó que se han expulsado o deportado a casi 70.000 personas que se encontraban ilegalmente en el país, lo que supone un aumento del 41 %.

"Seguiremos avanzando para eliminar los incentivos que atraen a los inmigrantes en situación irregular", agregó la fuente, que citó también el "histórico acuerdo" firmado con Francia por la ministra del ramo, Shabana Mahmood, para "reforzar las operaciones de vigilancia en las playas y llevar ante la justicia a las redes de tráfico de personas".

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El propio Burnham sostuvo esta semana que el plan del Gobierno para reducir la inmigración irregular "ha empezado a dar resultados", aunque admitió que todavía es necesario intensificar los esfuerzos. "Aunque este es el periodo de mayor actividad del año en cuanto a los cruces, el número total de travesías ha disminuido y el número de personas expulsadas o retornadas ha aumentado", dijo el primer ministro el viernes.

Fuente: El Periódico