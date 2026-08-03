Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un nuevo cruce de bombardeos deja dos muertos en Ucrania y un menor fallecido en Rusia

Rusia y Ucrania han protagonizado esta tarde un nuevo cruce de bombardeos que se ha saldado por ahora con dos muertos y 21 heridos en la región ucraniana de Zaporiyia y un menor fallecido y otro herido en la región rusa de Bélgorod, según han informado sus respectivas autoridades.

En Zaporiyia, el jefe de la administración militar ucraniana de la disputada región, Ivan Fedorov, ha denunciado que Rusia ha lanzado contra el centro de la región ocho bombas guiadas en hora y media. Varios edificios han sido destruidos.

Por su parte, el gobernador en funciones de Bélgorod, Alexander Shuvaev, ha denunciado que el ataque ucraniano ha alcanzado las inmediaciones de un parque infantil en la localidad de Printsevka. Se trata, en principio, de un dron cuyo impacto ha matado a una niña de 13 años y herido a dos niñas de 7 y 9 años.