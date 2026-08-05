DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

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Fuente: El Periódico

Netanyahu asegura que Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el Ejército israelí (FDI) no se replegará en la Franja de Gaza hasta que el grupo islamista palestino Hamás se haya desarmado en su totalidad. "Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", dijo Netanyahu en un vídeo publicado en las últimas horas en sus cuentas oficiales de TikTok y Facebook. Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro israelí después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con Hamás para su desarme total, que fue confirmado después, pero con matices, por el grupo islamista.

Irán califica como positivas las negociaciones con Omán sobre la navegación en Ormuz Irán afirmó que las negociaciones que mantiene con Omán sobre el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz avanzan de forma positiva, tanto a nivel técnico como político, y aseguró que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito marítimo por esa estratégica vía. "Las negociaciones han sido evaluadas positivamente tanto a nivel técnico como político. Irán trabaja en cooperación con Omán para elaborar los mecanismos necesarios que regulen la futura gestión del tránsito marítimo en este estratégico paso", declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, la noche del martes. Bagaei explicó que las conversaciones, mantenidas entre los dos países ribereños del estrecho, se centran en definir rutas seguras de entrada y salida para los buques que garanticen tanto los derechos soberanos como las necesidades de seguridad nacional de Irán y Omán.

EEUU ha agotado casi el 80% de su sistema antimisiles El Ejército de Estados Unidos ha agotado casi el 80% de sus interceptores para un sistema clave de defensa antimisiles, según hizo público este martes la cadena CNN. Además, altos mandos militares estadounidenses advirtieron que las reservas de municiones del Pentágono son "peligrosamente bajas", según "múltiples fuentes" a las que cita el mismo medio.

Rubio dice que Ormuz está abierto El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que "los barcos están transitando" por el estrecho de Ormuz y que existen unas negociaciones entre Irán y Omán en las que Washington está implicado. "Creo que existe un proceso de diálogo y negociación entre Omán e Irán, en el que participamos, para determinar cómo lograr que más buques puedan transitar con seguridad a corto plazo, mientras avanzamos hacia conversaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización", manifestó Rubio durante un encuentro en Washington con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

Tres colonias judías en Gaza Mientras Israel se anexiona de facto amplias extensiones de Cisjordania sin que el mundo diga nada, destruyendo por el camino cualquier opción para levantar un día ese Estado palestino nonato en el que Europa y Estados Unidos han invertido miles de millones de euros desde los años 90, su Gobierno ultima la planificación para establecer colonias judías en Gaza. Lea aquí la noticia completa.

La ONU pide a Israel que respete las órdenes de CIJ La ONU pidió este martes a Israel que respete las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante el aumento de reportes que denuncian que está eliminando pruebas en Gaza necesarias para el caso por genocidio. Así lo explicó el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria tras ser preguntado por un informe del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos que afirma que Israel está demoliendo y retirando escombros de barrios e instalaciones civiles.

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones Israel y el Líbano han iniciado este martes en Roma la séptima ronda de negociaciones, bajo el auspicio de Estados Unidos, que debe conducir al restablecimiento de la paz total y la retirada de las tropas israelíes en el sur del territorio. Las delegaciones de ambos países se han reunido en la Embajada de EEUU en la capital italiana, y está previsto que las conversaciones se alarguen hasta el jueves. Lea aquí la noticia completa.

Gaza oficia un funeral masivo Cientos de personas en la Franja de Gaza han despedido este martes a 112 víctimas mortales de dos familias gazatíes en uno de los funerales más multitudinarios desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023. Los cuerpos fueron recuperados de un mismo sitio tras los ataques aéreos que tuvieron como objetivo varios bloques residenciales en el barrio de Al Sabra de la ciudad de Gaza en noviembre de 2023. Pertenecen en su totalidad a las familias Abu Sharia y Al Hasayna.

El Gobierno libanés critica que fue Hizbulá quien dio "pretextos" de guerra a Israel El primer ministro libanés, Nawaf Salam, respondió este martes a las críticas de Hizbulá por la participación de su Gobierno en una nueva ronda de conversaciones con Israel, y afirmó que fueron las "inútiles aventuras bélicas" del grupo chií las que dieron al Estado judío los "pretextos" para atacar el Líbano. "Lo cierto es que la mayor ayuda a Israel provino de aquel que escogió al Líbano para inútiles aventuras bélicas de 'apoyo' y le dio pretextos para atacar nuestro país, pisotear su soberanía, destruir sus ciudades y pueblos, matar a su gente y desplazar a cientos de miles", dijo Salam en su cuenta de X.