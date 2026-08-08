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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos tres muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en las inmediaciones de Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Un dron entra en Bulgaria y estalla cerca de un gazoducto en la frontera con Rumanía
Un dron que transportaba una "cantidad importante de explosivos" ingresó el sábado por la mañana en territorio búlgaro y explotó cerca de la frontera con Rumanía y de un gasoducto transbalcánico, antes de caer en un campo sin causar víctimas, anunció el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev.
"El dron explotó en las inmediaciones del paso fronterizo de Kardam con Rumanía", cerca del mar Negro, en el noreste del país, "a unos 1.000 metros" de una estación de compresión del gasoducto transbalcánico que conecta Turquía con Ucrania, declaró Radev en un video difundido por el Gobierno en redes sociales.
Un niño y sus abuelos mueren en un ataque ruso a la región de Kiev
Tres miembros de una misma familia —un abuelo, una abuela y su nieto de tres años— y otra persona murieron la noche de este viernes al sábado en el último ataque ruso contra la aldea de Pukhivka, en la región de Kiev, mientras que otras cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital.
Así lo indicó este sábado el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su cuenta de X, donde denunció que el ataque se produjo contra un edificio residencial, sin ninguna significación militar.
Kiev y Bruselas buscan implicar a Georgia en una nueva guerra con Rusia, según la diplomacia rusa
Kiev y Bruselas intentan implicar a Tiflis en una nueva contienda bélica contra Rusia, denunció hoy el Ministerio de Exteriores ruso, en ocasión de un nuevo aniversario de la guerra de 2008 en Georgia y las tensiones no resueltas entre el Estado georgiano y las repúblicas independentistas de Abjasia y Osetia del Sur.
La diplomacia rusa destacó, en un comentario dedicado al 18 aniversario del conflicto armado, que "un aporte real a la estabilización de la situación en las zonas fronterizas debería ser el comienzo del proceso de la delimitación de las fronteras estatales entre Georgia, Osetia del Sur y Abjasia y su posterior demarcación".
Ataques rusos en Jersón dejan al menos dos civiles muertos
Una serie de ataques rusos, con drones y bombardeos de artillería, dejaron al manos dos civiles muertos y 24 heridos en las últimas 24 horas en la región ucraniana de Jersón, informó el jefe de la Administración Militar de la zona, Oleksandr Prokudin en Telegram.
Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales en los asentamientos de la región. En concreto, dañaron siete edificios de gran altura y once viviendas particulares.
Ucrania ataca con 400 drones el sur y suroeste de Rusia y daña dos refinerías
Ucrania atacó durante la pasada noche dos refinerías en el sur y suroeste de Rusia, como parte de un ataque con cerca de 400 drones, según informaron las autoridades locales y medios independientes.
"Una de las empresas de la región de Samara fue atacada esta noche por drones ucranianos", informó en MAX, la red de mensajería rusa, Viacheslav Fedoríschev, gobernador de esta región ubicada en el suroeste de Rusia, sin puntualizar cual fue el objetivo.
Según el gobernador, "en estos momentos se están paliando las consecuencias. Los servicios de Emergencias trabajan en el lugar de la caída de los drones.
Tres muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en Kiev
Al menos tres personas, entre ellas un niño, han fallecido y tres más han resultado heridas como consecuencia de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y sus alrededores, según han informado este sábado las autoridades ucranianas.
El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado el balance de víctimas mortales y ha precisado que entre los heridos figura también un menor de edad.
El ataque ha provocado desperfectos en un edificio residencial, varios vehículos y otras instalaciones de la zona. Además se ha declarado un incendio en un inmueble no residencial, según las autoridades. Los servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas para evaluar los daños y atender las consecuencias de los bombardeos.
Nuevas sanciones de EEUU
El Senado de Estados Unidos ha aprobado este viernes un proyecto de ley de sanciones contra Rusia que autoriza la imposición de aranceles a China, India y otros países que importan petróleo y gas a Moscú, además de extender las sanciones contra Irán. La iniciativa, impulsada por el difunto senador Lindsey Graham, ha salido adelante con 86 votos a favor y once en contra, si bien ahora requiere de la aprobación por parte de la Cámara de Representantes.
Dos muertos y un herido en Crimea
Un dron ucraniano impactó contra un edificio residencial en Kerch, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, informaron este viernes las autoridades regionales prorrusas. "Durante otro ataque enemigo en Crimea, un dron ucraniano impactó contra un edificio de apartamentos en Kerch. Lamentablemente, hay víctimas civiles: dos personas fallecieron y otra resultó herida", comunicó el gobernador regional, Serguéi Aksiónov, en sus redes sociales.
Ataques rusos contra plantas de producción de petróleo y gas
El grupo estatal ucraniano Naftogaz informó este viernes de que siete instalaciones relacionadas con la producción de derivados del petróleo y de gas de la filial Ukrnafta fueron atacadas la noche pasada por Rusia en el este del país. Fueron destruidos equipos críticos para las operaciones de la compañía, lo que provocó el cierre de una serie de instalaciones y la pérdida de volúmenes de producción significativos, añadió el grupo en la aplicación de mensajería Telegram, sin proporcionar más detalles.
Ucrania busca cómo detener los misiles balísticos rusos
Ante la escasez de munición de defensas aéreas y la lentitud del suministro por parte de sus aliados, Ucrania está buscando formas alternativas para impedir el impacto de los misiles balísticos rusos, que Moscú utiliza cada vez a mayor escala para explotar una de las principales vulnerabilidades de Kiev. Ucrania está en contacto con el billonario estadounidense y propietario de Starlink Elon Musk, con el objetivo de que le permita utilizar su servicio de internet por satélite para preparar y llevar a cabo ataques contra puntos de lanzamiento de misiles balísticos al otro lado de la frontera, ha revelado el exministro de Defensa Mijailo Fédorov.
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