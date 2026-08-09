El este de China se encuentra en alerta máxima ante la llegada del tifón Dolphin

Las autoridades chinas emitieron este domingo una alerta roja, el nivel más alto, ante la llegada del tifón Dolphin, del que se espera que toque tierra en zonas de las provincias de Zhejiang (este) y Fujian (sureste) entre esta misma tarde y la madrugada del lunes.

Hacia las 10:00 hora local (02:00 GMT), Dolphin se encontraba a unos 215 km al este de la ciudad costera de Wenzhou, en Zhejiang, con vientos de más de 160 kilómetros por hora (km/h), y se prevé que vaya desplazándose en dirección oeste a lo largo del domingo a una velocidad de entre 20 y 25 km/h, según indicó en su página web el Centro Meteorológico Nacional (NMC) del país asiático.

Así, el organismo declaró la alerta por fuertes vientos en diversas partes del este del país, con especial énfasis en la desembocadura del río Yangtsé, y por lluvias torrenciales en las dos mencionadas provincias, en la megalópolis oriental de Shanghái (este) y en las cercanas regiones de Jianxi, Anhui y Jiangsu. En algunas zonas del centro y el este de Zhejiang se registrarán lluvias "extremadamente torrenciales", de entre 250 y 500 milímetros (mm), advirtió el NMC.

Reubicación de cientos de miles de personas

La agencia oficial de noticias Xinhua informó en las últimas horas de que casi 99.000 personas fueron reubicadas en Fujian hasta la tarde de este sábado, y se ha decretado la cancelación de rutas de ferry y el regreso a puerto de barcos pesqueros.

Por su parte, el rotativo estatal Global Times agrega que en la zona costera de Shanghái, azotada ya por fuertes vientos y lluvias intensas, las autoridades planean hacer lo propio con unos 103.000 residentes, con cientos de refugios temporales ya preparados.

La ciudad, uno de los principales puntos de entrada a China gracias a sus dos aeropuertos internacionales, ha suspendido cientos de vuelos, el 60 % del total hasta la noche de este sábado, y esperaba anular más de un millar en la jornada de hoy.

Suspensión de actividades

En Zhejiang, donde el Gobierno provincial también declaró su máximo nivel de alerta, se podría ordenar la suspensión de actividades en grupo al aire libre, de las clases o incluso del trabajo y el transporte, apunta la información.

Ante las fuertes lluvias, en múltiples zonas de las regiones afectadas se han desplegado equipos de seguimiento por los riesgos de inundaciones repentinas o de deslizamientos de tierra.

El jefe de pronóstico del NMC, Xu Yinglong, aseguró que Dolphin, el decimotercer tifón del año, podría traer vientos más fuertes y lluvias más intensas que Bavi, que golpeó en julio.

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El tifón, que había cruzado este viernes las islas de Ryukyu (sur de Japón), se aproxima en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, riadas, deslizamientos y ciclones que han dejado decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias

Fuente: El Periódico