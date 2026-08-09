Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos en Cisjordania

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad.

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad. / ALAA BADARNEH / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alarma en Plasencia por un incendio junto al Palacio de Congresos: 'Salimos en pijama con los niños en brazos
  2. Muere el hombre de 45 años que sufrió un ahogamiento en la piscina natural de La Granja
  3. Un coche pierde el control y se empotra contra el escaparate de una charcutería Mostazo en Cáceres
  4. Garganta la Olla suspende sus fiestas tras la muerte de la joven en el accidente de Tejeda de Tiétar
  5. Un video de Soraya Arnelas saca a la luz las raíces extremeñas de Cesc Fàbregas
  6. Muere la joven de 22 años herida en el accidente de Tejeda de Tiétar
  7. Cuando el telón pesa más que el texto
  8. Fotogalería | Imágenes del incendio en Plasencia esta madrugada

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Valverde del Fresno pone el calor por los suelos con una avenida pasada por agua para los más pequeños

Valverde del Fresno pone el calor por los suelos con una avenida pasada por agua para los más pequeños

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Domingo sin avisos meteorológicos en Extremadura pero con el calor presente

Domingo sin avisos meteorológicos en Extremadura pero con el calor presente

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”
Tracking Pixel Contents