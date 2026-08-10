DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

La Junta de Paz pide a Netanyahu que confíe en sus mecanismos de verificación para desarmar a Hamás

La Junta de Paz para Gaza ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que vuelva a declarar su respaldo al plan de paz concebido por Estados Unidos y que confíe en los mecanismos de verificación que lleva asociados para garantizar el desarme de las milicias de Hamás.

Netanyahu ha declarado esta mañana que su distanciamiento del plan se debe a que ve imposible que existan garantías suficientes para confirmar que Hamás ha realizado un desarme "completo" antes de ordenar la retirada de sus militares de la amplia porción que ocupan de la Franja de Gaza.

El director general de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, ha hablado con el Canal 12 de la televisión israelí para reclamar a Netanyahu un ejercicio de confianza. "Nadie está obligado a hacer nada, y mucho menos Israel, antes de que tengamos medidas verificadas sobre el terreno", ha explicado Mladenov.